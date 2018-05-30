建立台灣首筆「藍色國土」初探紀錄 黑潮島航計畫啟動

「黑潮島航計畫」正式啟動，成員登船揮手致意。（記者王峻祺攝）

2018-05-30 09:55

［記者王峻祺／花蓮報導］黑潮海洋文教基金會成立20週年，今早啟動「黑潮島航計畫」，14天航程將逆時針沿台灣及離島進行「遶島行動」，預計停靠12座漁港、47處測量點，體檢海洋廢棄物及塑膠微粒等數據，盼能建立台灣首筆「藍色國土」初探紀錄，作為未來海洋保育工作的珍貴研究範疇。

2003年黑潮曾以追尋台灣海洋文化的歷史與現況目標，進行長達一個月的「福爾摩莎巡禮」，走訪全台約30座港口，留下大量的文字及影像記錄，被視為是開啟台灣海洋視野的重要指標；15年後，黑潮成員分批登船續航，將體檢海洋生態、記錄海況現貌，人次高達50多人。

「黑潮島航計畫」共分2階段任務，遶島行動今啟航後，體檢內容將以「鯨豚」為主體，設定海洋廢棄物及塑膠微粒、水下聲音及噪音、海水溶氧量等3項檢測指標，分別在47處據點放置觀測儀器收錄珍貴數據，試圖建立台灣海域的海廢及水下聲景地圖。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君說，串聯研究學者及各地海洋環境組織工作者，並建立台灣首筆藍色國土初探觀察紀錄後，將接續舉辦巡迴行動展及講座，發表藍色國土體檢報告，盼能引領更多民眾認識海洋，重新召喚海島子民由陸向海的海洋精神。

她說，台灣陸地國土面積約有36197平方公里，內水加上領海的海域面積則有58797平方公里，藍色國土相當於1.5個台灣，但目前民眾的海洋知識仍較缺乏，國內海洋研究也因長期缺乏經費與人力投入，無法好好掌握藍色國土的海洋現況。

張卉君說，「海洋汙染」、「海洋廢棄物」及「水下噪音」均為聯合國「愛知生物多樣性目標」，更被列為重點人為衝擊監測項目，14天遶島行動將能體檢長期被忽略的台灣藍色國土，並提供給政府進行海洋汙染研究、保育及教育工作參考。

「黑潮島航計畫」原定6月1日啟航，但因鋒面來襲，提前至今早發出，預定下午就會抵達基隆八斗子漁港，明天停泊桃園永安漁港，14天航程船隻由長期配合專家學者進行花蓮外海海洋生態研究的賞鯨業者「多羅滿」免費提供，邀請資深船長江文龍掌舵、老船長「溪伯」進行祝禱祈福。