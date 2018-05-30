傳統「相褒歌」音樂會台美音樂家交流合作

2018-05-30 09:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林國中舉辦別開生面的「相褒歌」音樂會，邀請美國吉他家Rene Izquierdo，與94歲阿嬤王蕭不、長笛音樂家蔡佳芬同台，演出作曲家黃俊達的相褒歌作品，原汁原味的相褒歌、令人聽得如癡如醉，音樂會還安排坪林國中學生的相褒歌創作發表，坪林婦女合唱團演唱茶山情歌，音樂會洋溢著濃濃的茶鄉情懷。

Rene與蔡佳芬去年5月底在蘆洲功學社舉辦「褒．種茶」音樂會，席間曾經播放王蕭不演唱的「一爿看去那爿山」， 引發觀眾對這個聲音的想像，事隔一年，台大社團「食養農創」與坪林國中合作拍攝相褒歌紀錄片，再次邀請Rene、蔡佳芬和王蕭不進行音樂對話，王蕭不的女婿吳三田和女兒也現場即興演唱一段相褒歌，撩起老一輩熟悉的生活片斷。

現場除了黃俊達出席盛會外，還有曾經大力動相褒歌保存工作的坪林國小前任校長張益仁，他為許多地方耆老錄製口傳的相褒歌，搶救下許多即將失傳的歌曲，音樂會好像走入時光隧道，找回傳統先民採茶時的情境記憶。

蔡佳芬說，音樂藝術才是撫慰與滿足人心的最佳共鳴，她希望持續用古典音樂的語彙，讓世界認識台灣，讓台灣走向國際，坪林國中校長歐志華說，音樂會以新舊相褒歌的再現貫穿主軸，穿越古今時空，展現音樂無國界的精神，留下在地與西方音樂相互流動採借的佳話。