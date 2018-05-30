醫病》1.5公斤巨大子宫肌瘤！ 醫師使用微創刀削法取出！

陳國瑚說明新型刀削法取出子宮肌瘤方式。（台北慈濟醫院提供）

2018-05-30 09:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北慈濟醫院婦產科主任陳國瑚，使用達文西機械手臂執行「次全子宮切除」手術，將蕭女士直徑25公分、重1500公克（正常子宮為80-90公克）的巨大子宮，削成全長220公分、一長條不間斷的完整肉串，從微創切口中取出，病患出血量極少，並保留住卵巢與子宮頸，住院3天出院。

43歲蕭女士因巨大子宮肌瘤到台北慈濟醫院婦產科就診，她表示，多年前就因子宮肌瘤到醫學中心求診，當時肌瘤約6公分，醫師用黃體素抑制劑治療，但效果不佳，最近發現肌瘤快速增大，身體外觀如懷孕6個月孕婦，生理期出血量大增，且飽受貧血、頻尿、腹脹之苦，前往台北慈濟醫院婦產科求診。

陳國瑚說，考量到蕭女士尚未更年期，且不再生育，他使用第4代達文西機械手臂為她執行「次全子宮切除」手術，先在微小切口下使用機械手臂分離巨大子宮，再操作靈巧的機械手臂，對子宮頸進行精細縫合，最後以新型的刀削手法，將病患的巨大子宮從微創切口中取出。

陳國瑚說，子宮肌瘤是骨盆腔最常見的良性腫瘤，會因女性荷爾蒙刺激增大。據統計，生育年齡婦女的發生率約20%-30%，更年期婦女的發生率約40-50%，過往臨床上遇到巨大子宮肌瘤，醫師會採肚子下方橫切方式，剖腹將腫瘤取出，但術後病人相當疼痛、恢復慢、住院時間長，近年醫學進步，婦科醫師可透過腹腔鏡或達文西機械手臂微創手術切除子宮或肌瘤，讓病患快速恢復。

新型刀削手法為患者取出子宮或肌瘤的方式，是醫師透過腹腔鏡或達文西機械手臂在腹腔內將子宮或肌瘤分離後，用一垂直微小套管做為腹腔與外界的通路，用夾子將子宮或肌瘤拉到皮膚表面微小切口處，用手術刀邊削邊轉，如同削蘋果般將腫瘤削成一長條取出。