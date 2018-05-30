滯留鋒徘徊北部海岸，台北高溫明恐飆37度。（資料照）

2018-05-30 09:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，根據最新模式顯示，今明兩天滯留鋒在北部海面徘徊，台灣位於暖氣團內，白天天氣悶熱，西半部今天高溫上看36度，明天更熱，台北市有機會飆到37度左右。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬指出，今天滯留鋒在北部海面，台灣在暖氣團內，天氣悶熱，西半部高溫大約在35、36度左右；天氣方面，山區午後有局部雷陣雨，大台北、宜蘭平地也會受影響。

吳德榮表示，明天滯留鋒仍在北部海面，天氣還是悶熱，且氣溫可能再略升1度左右，西半部最高溫35、36度，台北市約在37度左右；山區午後有局部雷雨。

週五到週日這段期間，鋒面南下，由於鋒面結構不強，也沒有西南氣流伴隨，因此發生大規模、大量降雨的機率不高；但在滯留鋒附近發展岀「對流胞」帶來短暫、小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、強降水的機率還是存在，影響範圍不大，大部分地區的降雨還是比較偏弱。

吳德榮提醒，鋒面後面有些微冷空氣，各地高溫可望略降。

吳德榮也表示，下週的天氣型態可能有1或2個熱帶擾動與滯留鋒，兩者又有可能產生「交互作用」，但只要預報的相對位置及強度與實際上有一點差異，最終都會產生很大的誤差，因此目前各國預報出現分歧，下週是否會有大量降雨仍需要耐心觀察。