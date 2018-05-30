帶小孩逛夜市被中客推擠 媽媽PO文引發論戰

2018-05-30 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕這種行為母湯喔！一名網友自稱帶著小朋友去逛士林夜市，疑因人潮眾多，途中「被陸客大媽推擠」，且勸阻無效，忍不住當場開嗆，「你們這些來台灣的大陸客都是這樣沒水準的嗎？」PO文引發網友論戰。

該名網友將這段不甚愉快的插曲，PO文在臉書社團「爆怨公社」。文中表示，她帶著3歲多的小孩去士林逛夜市，被操著「大陸口音」的「陸客大媽」推擠，隨即大聲喝斥「有小孩在可以不要再推擠了嗎？」

文中指出，對方一聽回答「好！我在找我朋友，抱歉」，但身體依然做出「繼續推擠」的動作，該名網友直接嗆聲，「你們這些來台灣的大陸客都是這樣沒水準的嗎？人很多慢慢走不行？硬要推擠？我都說有小孩了」。

文中說，對方「不理我，一直往前推擠」，該名網友感嘆，「果然人不要臉天下無敵」，並在留言串中回應，「難怪之前我們出國去巴（峇）里島玩，他們對陸客很感冒」、「當天推擠的只有那2位陸客大媽」。

不少網友則認為，「大媽無國界啦」、「至少人家有道歉」、「可能她也急才會擠」、「奇怪，陸客不是都不來嗎？」「不要刻意說陸客...說真的夜市就是很擠」。

部分網友建議，「如果是我，我會擠回去」、「其實3到4歲的孩子去夜市，是要抱著或是坐推車逛的，不能讓他自己走」、「我看人多都會把小孩抱著走一段路程，抱久會累再放下來，讓他自走邊護他的頭、緊抓著小孩的肩膀」。