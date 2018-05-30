歐美模式預測：6月恐雙颱夾台 西南季風爆強降雨

近來天氣炎熱，頻創高溫紀錄。（資料照）

2018-05-30 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局表示，今各地上午多雲到晴，午後西半部山區易有局部短暫雷陣雨，北部、東半部平地也可能下雷陣雨；週五至下週二（6月1日至5日）受鋒面影響，降雨範圍擴大，全台都有機會降雨；6月6日至8日鋒面或低壓帶位於台灣附近，天氣較不穩。而臉書氣象愛好粉絲團「觀氣象看天氣」昨發文表示，據歐美模式最新預測，6月8日到13日，台灣東西兩側恐有雙颱，無論颱風會不會來，梅雨鋒面會不會到，台灣將有機會出現明顯降雨。

天氣粉絲專頁「觀氣象看天氣」發文指出，據歐洲模式預測，6月8日雙颱在台灣東西兩側，產生疑似藤原效應，即使颱風都往北、不直接侵襲台灣，仍可能引發西南季風或西南氣流北上，台灣將有大量降雨。

若是據美國模式，6月6日颱風以中颱強度從廣東東部登陸，然後朝東北沿福建沿岸陸地移動，引爆西南季風衝向台灣，一樣將讓台灣有大量降雨。

「觀氣象看天氣」也提到，6月2日起太平洋高壓進一步減弱東退，加上微弱鋒面影響，北部、東半部有雨，但中南部山區午後雷陣雨將也將更明顯，可望改善旱象。

不過，「觀氣象看天氣」提醒，此預測非氣象局正式預報，僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象局為準。