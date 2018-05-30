扯！被爆報告涉抄襲 清大教授3研究疑爽領8780萬...

前原能會主委周源卿。（資料照）

2018-05-30 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕行政院原子能委員會自民國104年至106年以限制性招標方式，發包給國立清華大學3項「核能安全及前瞻技術之強化研究」計畫，3案研究金額合計高達8780萬元，創下學術界天價，卻爆出研究報告抄襲爭議，主持的學者名單8成重疊，外界質疑是「球員兼裁判」，爽領8780萬研究費。

根據《周刊王》報導，一般國科會委託研究案，平均一個約50至100萬元，從價碼來看上述3案研究的採購金額高得不合理，且3案研究的計畫主持人幾乎都是同一批人，連評審委員也是都一樣。檢視報告內容，有原能會員工發現，內容竟涉及大量抄襲前一年的研究報告，另有學者發現，3份研究報告中文摘要，近10頁幾乎一模一樣，內文有高達200頁雷同之處，因此向立委、調查局、監察院檢舉，目前檢調已接獲檢舉展開調查。

報導指出，3研究的成員約20人，重疊性高達8成以上，且共同主持人竟是前原能會主委周源卿，周105年卸下主委後，竟沒有利益迴避，顯然有圖利、自肥的嫌疑。

對此原能會表示，雖然相似度高，但最重要的研究成果，在不同型式的電廠會不相同，針對相似內容會再修正。周源卿則表示，發包程序相當嚴謹，絕對毫無問題，至於卸任後還擔任共同主持人，他表示是給予協助，沒有圖利、自肥，純粹想要貢獻一己之力。