白天高溫35度防午後雷陣雨 週五鋒面到全台有雨

今日白天氣溫仍高，可來到33至35度左右，午後西半部山區、北部、東半部平地慎防雷陣雨。（資料照）

2018-05-30 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕今日上午各地天氣為多雲到晴為主，但白天氣溫仍高，可來到33至35度左右，午後西半部山區易出現短暫雷陣雨，北部、東半部平地也有雷陣雨的可能性。

今日清晨到上午中南部地區也有局部短暫陣雨發生的機率，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，其中偏南風吹拂下，北部、東半部平地也有雷陣雨的可能；溫度部分，今日白天氣溫仍偏高，各地高溫約33至35度，大台北地區以及中南部較內陸的地方則有機會更高。

今日空氣品質部分，北部為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；花東為「良好」等級。另外，金門、馬祖還是容易有局部霧或低雲影響能見度，民眾搭機往返請留意航班資訊。

週四（31日）太平洋高壓持續東退，讓北方鋒面靠近台灣陸地，北部及東北部將出現局部短暫陣雨或雷雨；週五至下週二（6月1日至5日）則是受到鋒面影響，降雨範圍及時間擴大，全台各地皆有機會出現陣雨或雷雨，降雨時相較於前段時間氣溫略降，悶熱感緩解。。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 28~ 34 29 ~ 33 26 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）