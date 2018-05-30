05/30 各報重點新聞一覽

2018-05-30 06:53

自由時報

上任41天 吳茂昆辭教長

教育部再現震撼彈！教育部長吳茂昆向行政院請辭獲准，四月十九日上任迄今僅四十一天，成為任期最短的教育部長。吳茂昆昨發出千字辭職聲明強調，他接任教育部長職務後，被鋪天蓋地不實指控和抹黑，在野黨立委亦極盡能事，對他人格嚴重污衊與羞辱，為避免教育部及執政團隊困擾決定請辭，希望他的離開可摒除掉外界無理干擾，教育部可向前邁進。

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門口擺紙盒 竊盜新手法

市面上有許多監控應用程式，下載後手機就成為居家安全監控攝影機，原本用意是拿來嚇阻竊賊，卻被有心人拿來監控特定住家作息，衍生出新型態的竊案手法；新北市八里有民眾就在家門口發現裝有鏡頭的紙盒，驚覺家人行蹤遭監控，警方發現盒內放有裝設「阿福管家」應用程式的手機及行動電源，警方向屋主表示，這疑為最新的竊盜手法，在蘆洲地區已有多起案例，依妨害秘密案受理偵辦。

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中文學不到一年 越南高女會計檢定摘冠

太強了！十八歲越南籍高中女學生阮翠玄去年來台依親，進入宜蘭縣國立蘇澳海事就學，剛開始完全看不懂中文，憑著堅強毅力向學，不到一年便在三級會計能力測驗中摘下宜蘭縣全縣冠軍，被譽為「蘇海史上最強外籍生」。

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蘋果日報

吳茂昆41天下台 最短命教長

身陷拔管風暴、違法赴中、溢領獎助金自肥及專利疑雲4大爭議的教育部長吳茂昆，昨請辭獲准！行政院發言人徐國勇證實，吳自認上台後藍營一直攻擊他，帶給執政團隊很大困擾，因此向閣揆賴清德請辭。4月19日上任後41天就下台，吳也成為史上任期最短的教育部長。

《17》直播主中刀亡 渣男行兇前 臉書改「喪偶」

一名暗藏殺機的男子，穿上黑衣黑褲，帶著一瓶威士忌、一封遺書、三條童軍繩及一把尖刀，前晚闖進北市中山北路一棟大樓，埋伏在《17》直播主女友的套房外，旋開威士忌灌醉自己，見女友開門，持刀衝上去勒頸，對門室友聽到尖叫聲察看，驚見男子兇狠揮刀喝斥：「進去，不要管閒事！」強拖女友回房後，從後方猛刺女友背部，女友身中4刀皮開肉綻，失血過多送醫不治。

聯合報

吳茂昆41天下台！賴揆證實：與違法赴陸有關

教育部長吳茂昆請辭獲准。吳茂昆未上任即爆出諸多爭議，上任後也風波不斷，他在上周五向行政院長賴清德請辭，賴揆昨天上午准辭。吳茂昆擔任教育部長僅四十一天，創下教長任期最短的紀錄。吳茂昆請辭原因，賴清德證實，確實與違法赴陸有關。

旭海阿公您辛苦了 交部5箭救偏鄉運輸

聯合報系願景工程推出「體檢行的正義」首部曲「行的難民」，探討高齡者移動困境，引起廣大回響。交通部長賀陳旦接受本報專訪，提出救偏鄉交通運輸「五支箭」。對於偏鄉公共運輸不足，除了擴大正在試辦的「整合式預約平台」，也將透過調整偏鄉客運補貼、研議特定區域開放自用車，讓偏鄉能有更多彈性；針對嘉義洲子村等距離公車站太遠的村落，研議以現有公車繞行、隨招隨停模式，提高民眾搭公車便利性。

中國時報

海地總統訪台 提7大建設經援

蔡英文總統昨在府前廣場以隆重軍禮，歡迎海地總統摩依士來台進行國是訪問，摩依士強調，他是來討論未來合作計畫，並提出建設海地的7大主軸。蔡英文與摩依士簽署聯合公報，同意資助海地進行大型合作計畫，雙方將成立高階工作小組，在60天內共同規畫新合作條件。

百姓論壇 召開在即陸官員來台全遭拒

蔡政府為反制大陸外交施壓，決嚴審大陸官員來台，已開出第一槍？就在第10屆海峽百姓論壇舉行前數日，台灣百姓文化交流協會理事長吳榮元受訪證實，論壇每年在兩岸輪流舉辦，今年輪到台灣，但很遺憾，今年10位大陸公務團人員來台申請，全被移民署拒絕，其中包括大陸全國台聯副會長紀斌。

  • 教育部長吳茂昆向行政院請辭獲准，4月19日上任迄今僅41天，成為任期最短的教育部長。（資料照）

    教育部長吳茂昆向行政院請辭獲准，4月19日上任迄今僅41天，成為任期最短的教育部長。（資料照）

  • 民眾在住家門口，發現藏有監控鏡頭的紙盒。（記者王宣晴翻攝）

    民眾在住家門口，發現藏有監控鏡頭的紙盒。（記者王宣晴翻攝）

  • 越南籍高中女學生阮翠玄，在三級會計能力測驗中摘下宜蘭縣全縣冠軍，被譽為「蘇海史上最強外籍生」。（記者江志雄攝）

    越南籍高中女學生阮翠玄，在三級會計能力測驗中摘下宜蘭縣全縣冠軍，被譽為「蘇海史上最強外籍生」。（記者江志雄攝）

  • 總統蔡英文昨日在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎海地共和國總統摩依士。（記者黃耀徵攝）

    總統蔡英文昨日在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎海地共和國總統摩依士。（記者黃耀徵攝）