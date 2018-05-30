05/30 各報重點新聞一覽

2018-05-30 06:53

自由時報

上任41天 吳茂昆辭教長

教育部再現震撼彈！教育部長吳茂昆向行政院請辭獲准，四月十九日上任迄今僅四十一天，成為任期最短的教育部長。吳茂昆昨發出千字辭職聲明強調，他接任教育部長職務後，被鋪天蓋地不實指控和抹黑，在野黨立委亦極盡能事，對他人格嚴重污衊與羞辱，為避免教育部及執政團隊困擾決定請辭，希望他的離開可摒除掉外界無理干擾，教育部可向前邁進。

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門口擺紙盒 竊盜新手法

市面上有許多監控應用程式，下載後手機就成為居家安全監控攝影機，原本用意是拿來嚇阻竊賊，卻被有心人拿來監控特定住家作息，衍生出新型態的竊案手法；新北市八里有民眾就在家門口發現裝有鏡頭的紙盒，驚覺家人行蹤遭監控，警方發現盒內放有裝設「阿福管家」應用程式的手機及行動電源，警方向屋主表示，這疑為最新的竊盜手法，在蘆洲地區已有多起案例，依妨害秘密案受理偵辦。

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中文學不到一年 越南高女會計檢定摘冠

太強了！十八歲越南籍高中女學生阮翠玄去年來台依親，進入宜蘭縣國立蘇澳海事就學，剛開始完全看不懂中文，憑著堅強毅力向學，不到一年便在三級會計能力測驗中摘下宜蘭縣全縣冠軍，被譽為「蘇海史上最強外籍生」。

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蘋果日報

吳茂昆41天下台 最短命教長

身陷拔管風暴、違法赴中、溢領獎助金自肥及專利疑雲4大爭議的教育部長吳茂昆，昨請辭獲准！行政院發言人徐國勇證實，吳自認上台後藍營一直攻擊他，帶給執政團隊很大困擾，因此向閣揆賴清德請辭。4月19日上任後41天就下台，吳也成為史上任期最短的教育部長。

《17》直播主中刀亡 渣男行兇前 臉書改「喪偶」

一名暗藏殺機的男子，穿上黑衣黑褲，帶著一瓶威士忌、一封遺書、三條童軍繩及一把尖刀，前晚闖進北市中山北路一棟大樓，埋伏在《17》直播主女友的套房外，旋開威士忌灌醉自己，見女友開門，持刀衝上去勒頸，對門室友聽到尖叫聲察看，驚見男子兇狠揮刀喝斥：「進去，不要管閒事！」強拖女友回房後，從後方猛刺女友背部，女友身中4刀皮開肉綻，失血過多送醫不治。

聯合報

吳茂昆41天下台！賴揆證實：與違法赴陸有關

教育部長吳茂昆請辭獲准。吳茂昆未上任即爆出諸多爭議，上任後也風波不斷，他在上周五向行政院長賴清德請辭，賴揆昨天上午准辭。吳茂昆擔任教育部長僅四十一天，創下教長任期最短的紀錄。吳茂昆請辭原因，賴清德證實，確實與違法赴陸有關。

旭海阿公您辛苦了 交部5箭救偏鄉運輸

聯合報系願景工程推出「體檢行的正義」首部曲「行的難民」，探討高齡者移動困境，引起廣大回響。交通部長賀陳旦接受本報專訪，提出救偏鄉交通運輸「五支箭」。對於偏鄉公共運輸不足，除了擴大正在試辦的「整合式預約平台」，也將透過調整偏鄉客運補貼、研議特定區域開放自用車，讓偏鄉能有更多彈性；針對嘉義洲子村等距離公車站太遠的村落，研議以現有公車繞行、隨招隨停模式，提高民眾搭公車便利性。

中國時報

海地總統訪台 提7大建設經援

蔡英文總統昨在府前廣場以隆重軍禮，歡迎海地總統摩依士來台進行國是訪問，摩依士強調，他是來討論未來合作計畫，並提出建設海地的7大主軸。蔡英文與摩依士簽署聯合公報，同意資助海地進行大型合作計畫，雙方將成立高階工作小組，在60天內共同規畫新合作條件。

百姓論壇 召開在即陸官員來台全遭拒

蔡政府為反制大陸外交施壓，決嚴審大陸官員來台，已開出第一槍？就在第10屆海峽百姓論壇舉行前數日，台灣百姓文化交流協會理事長吳榮元受訪證實，論壇每年在兩岸輪流舉辦，今年輪到台灣，但很遺憾，今年10位大陸公務團人員來台申請，全被移民署拒絕，其中包括大陸全國台聯副會長紀斌。