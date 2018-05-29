「沒有右手，我卻擁有更多」 他苦練籃球克服身體缺陷

2018-05-29 23:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立中正大學運動與休閒教育研究所碩二學生王宏銘，天生右手只有半截，他熱愛籃球，靠著苦練克服只有單手的缺陷，曾在籃球校隊擔任先發後衛，更投入身障者運動研究，從事運動推廣；「沒有右手，我卻擁有更多」，王宏銘對籃球的熱情和拚勁改變自己，願用自身經驗讓更多人瞭解運動的美好。

王宏銘回憶起年幼時，仍對右手殘缺自卑，外出還會拿外套遮，但爸媽支持他、鼓勵他「這沒什麼，不是做壞事不用遮」；小學四年級時因看漫畫「灌籃高手」而想打籃球，爸爸沒有因為孩子只有半截右手而阻止，更帶著他打球，王宏銘笑說，「從一直打輸爸爸練到打贏他」，由於打球總是穿短袖沒法遮掩，也讓自己開始習慣而不在意，「常忘記我沒有右手」。

王宏銘國小時是田徑隊員，改打籃球時切入和突破速度快得驚人，但沒右手只能從左進攻，他苦練歐洲步，靠左右晃動甩開對手，甚至發現對位球員常只認為他只能左側進攻，「一個假動作就把他們晃過」，上籃、投籃都沒問題，還能背後運球，高中、大學都是校隊控球後衛，「只有一隻手，但我盡力在擅長的事」；退休NBA球星Kobe Bryant曾在2015年來台，王宏銘更入選籃球訓練營和巨星見面，「很佩服Kobe的鬥志」。

考上碩士班後王宏銘不再是校隊球員，但籃球已是生活的一部份，參與系隊，今年在校內系際盃奪冠；他還是中正大學巡迴運動指導團成員，今天在嘉義縣立體育館舉辦的嘉義縣聖母暨議長盃國際籃球邀請賽中擺設攤位，邀請民眾加入「大嘉義起來運動-嘉義縣運動i臺灣」粉絲團，透過問答、抽獎等方式讓民眾瞭解運動知識。

王宏銘正向看待天生肢障，笑說「若不是少一隻手，我也許不會這麼拚命練習」，他投入身障運動者研究，希望能用運動改變自己的經驗來鼓勵更多人；中正大學運動與休閒教育研究所所長廖俊儒說，王宏銘讓他印象深刻，不因肢障而沒有信心，態度樂觀積極，同學讚揚他籃球球技很強，一點都不像只有一隻手，更願意投入社區推廣運動，「是激勵身障者的典範」。