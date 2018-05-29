中壢中正路騎樓整平成果 身障團體推「輪椅」現勘這樣說

桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興率傷友以「輪椅」實地現勘，發現中壢區中正路騎樓下坡像溜滑梯，覺得很危險。 （記者李容萍攝）

2018-05-29 23:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府養護工程處今年3月完成中壢站前商圈中正路的騎樓整平，多數用路人肯定騎樓整平後變好走，不過，市議員梁為超29日邀請桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興率傷友推「輪椅」實地現勘，發現騎樓與騎樓和馬路銜接的坡道太陡，輪椅族爬坡時得使力衝刺外，下坡又像溜滑梯，覺得很危險。對此，養工處承諾後續騎樓整平的施工會視現場環境調整改善，儘量做到順平。

梁為超表示，桃園的騎樓整平專案推動4年，今年終於有初步成效，但相較台北市從2002年執行已完成20萬公尺的騎樓整平方案，桃園市目前只推動700多公尺，其中，中壢僅約278公尺，藉由「輪椅」現場實測，可以驗收中壢站前中正路騎樓整平工程的成效，有無符合身障朋友的需要。

過程中，林進興等人發現中正路騎樓與騎樓銜接處的坡度以5至10度居多還算平順，但部分坡度約15度，推動輪椅較吃力，除了高低落差，騎樓的空間被部分店家擺設攤車或商品占用，根本無法通過外，騎樓往往被停放機車或自行車，也會造成騎樓路段空間成為路障。

對此，養工處表示，騎樓屬於私權，騎樓整平工程本身困難度不高，但取得屋主同意書及事前溝通才是困難之處，騎樓間存在高低差主要是部分屋主既不同意施作，也不同意順接斜坡做的更平緩造成，後續相關施工會邀無障礙使用者參與，希望更能說服屋主及店家能同意配合，施作真正利於無障礙通行的環境。

市轄騎樓整平已施作路段有中壢區中正路、桃園區中山路、中正路、民權路及博愛路；規劃預計施作路段有桃園區民權路、中壢區中平路、中壢區復興路、八德區介壽路、蘆竹區南昌路等。