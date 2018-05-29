名犬紅毯走秀辣妹硬拖狗兒狂吐 動保團體質疑根本虐狗

投訴影片中，可見辣妹走紅毯硬拖，致狗兒狂吐。（台灣動物緊急救援小組提供）

2018-05-29 22:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕名犬走秀變調！「台灣動物緊急救援小組」今質疑，「台灣國際全犬種協會」本月6日舉辦「寵物嘉年華犬展」，安排辣妹牽狗兒走秀，有犬隻不敢前進，辣妹竟為了節目進行，將狗向前拖行20秒，導致犬隻遭勒喉，吐在紅毯上、並流口水，質疑虐狗行為殘忍、主辦單位疏失，要求檢討改善。

不過，台灣國際全犬種協會理事長孫長鳴否認是虐狗行為，強調辣妹牽狗走秀是表演，不可能在眾目睽睽之下虐狗，他並稱該辣妹是飼主友人，因與犬隻不熟悉，又無法控制力道，也不知道會造成犬隻嘔吐，加上天熱狗兒才會流口水，他允諾會檢討改進，未來舉辦類似活動，會加強員工教育。高雄市動保處表示，犬隻沒有受傷，但仍憂心有違反動保法之虞，除了勸導業者改善，會要求業者上動保課程，避免再發生類似情況。

台灣動物緊急救援小組今天接獲民眾轉寄影片投訴，指稱台灣國際全犬種協會本月6日在高市漢神巨蛋廣場舉辦寵物嘉年華犬展，過程中辣妹牽狗走秀，有一隻狗兒不敢前進，不料辣妹竟以牽繩持續猛力向前拖行，硬是逼犬隻在紅毯上前進，時間長達近20秒，最後直至犬隻遭勒喉，當場狂吐並流口水，一旁民眾大喊「不能再拉了」，辣妹才停止動作。

小組發言人倪京台表示，狗兒對環境敏感，展場現場陌生人多又吵雜，很容易造成犬隻

不安，加上辣妹非飼主，犬隻對她不熟悉，可能導致狗兒害怕不敢前進，此時不應再勉強狗兒待在場上，更不應用力拖行犬隻，譴責主辦單位疏失，要求檢討改進。

倪京台指出，近來天氣越來越熱，主辦寵物嘉年華的單位應以動物福利為優先，避免犬

隻中暑或處於過度緊迫的環境，千萬不要為了滿足人的快樂而苦了狗狗們。