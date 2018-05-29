「安全互動」理念設計 中壢五權親子館今開幕

中壢五權親子館開幕首日，小朋友玩的樂不思蜀。（記者李容萍攝）

2018-05-29 22:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府社會局委託財團法人靖娟兒童安全文教基金會營運的「中壢五權親子館暨桃園市托育培力輔導中心」，29日下午開幕啟用，親子館首創以「安全互動」為理念設計，根據孩子生活中常面臨的交通安全議題設置相關情境，讓安全教育從小扎根。

其他空間設計規劃有「寶寶森林浴」、「扮演小屋」以及配合節慶不定期規劃期間限定主題展，如「紙箱迷宮」結合關卡設計等。

社會局長古梓龍說，桃園市6歲以下幼兒約16萬1881人，五權親子館暨桃園市托育培力輔導中心1樓提供6歲以下親子室內兒童遊戲空間，2樓展示區呈現居家安全實境，讓小家庭作家庭布置環境參考，家長、保母及專業照顧者也可藉由觀察居家環境空間規劃，學習如何「打造安全家」。

桃園市鄭文燦也說，桃園是一個年輕的城市，許多年輕家庭的首選就是桃園，中壢區面積大、人口有40多萬人，規劃設置中壢、五權及內壢3個親子館，新啟用五權親子館主要教導兒童及照顧者各項安全意識、觀念及禮儀，希望建構友善、安全的城市環境。

五權親子館開館時間為週二至週日，每場次開放40對親子使用，20組線上預約；居家安全展示區開館時間週二至週六，每場次開放10組親子，或至多20人次預約，相關訊息可洽桃園市托育培力輔導中心（03）491-9155，或「桃園親子服務網」線上預約。

中壢五權親子館以「安全互動」為理念設計。（記者李容萍攝）

中壢五權親子館開幕首日，小朋友玩的樂不思蜀。（記者李容萍攝）

中壢五權親子館開幕首日，小朋友玩的樂不思蜀。（記者李容萍攝）

中壢五權親子館以「安全互動」為理念設計。（記者李容萍攝）

中壢五權親子館以「安全互動」為理念設計。（記者李容萍攝）