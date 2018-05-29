遊墾丁難忘人情味 日韓客寄明信片、合照盼再造訪

日本京都遊客用生硬的漢字稍來一封明信片感謝。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-29 22:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島進入傳統旅遊旺季，但墾丁地區似乎仍未從負面傳言中恢復，人潮比起往年仍少約3成，但緩緩增加的歐美及日韓旅客，似乎重新在當地找到美好的人情味，包括接力幫忙找回背包，以及不慎被狗咬傷的照護，感動這些國外旅客承諾一定會再回來。

「被狗咬了后，感謝你們相助，多謝。」來自日本京都的遊客西村一美，昨天用生硬的漢字稍來一封明信片，只為了感激日前在墾丁被狗咬傷，當地員警及醫院熱心幫忙，讓他們在人生地不熟的異鄉感到溫暖。

墾丁派出所副所長朱之輝表示，當天50多歲的西村夫婦，在墾丁大街逛街時，不慎被民眾飼養的家犬誤咬傷，由於大街上沒有醫療院所，他們只好到派出所求助，員警見婦人腿上傷口極深，立刻協助前往恆春醫院施打破傷風疫苗，這對夫婦對台灣居民及員警的印象深刻，直說會再回墾丁旅遊。

另一起糊塗韓國旅客「丟包」事件，則是發生在27日，一對韓國警察情侶在墾丁大街搭客運前往恆春鎮內，將裝有護照的背包忘在客運上，經果兩天的找尋未果，硬著頭皮找上「同行」詢問，本以為找回無望，沒想到客運司機早就送交警局，經過聯繫在終點站的派出所找回背包，感動的抓著員警合影留念。

恆春警方表示，這對韓國警察情侶相當驚訝台灣警察的熱心，直說，從沒想過遺失物品能得到這麼多幫助，對墾丁警察留下深刻印象，返回韓國也會學習這樣體貼入心的服務精神。