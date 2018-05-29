這係金A！稅務宣導祭 「錢招」有效

台南市政府推出「稅教網路有奬徵答」活動，吸引6千多人參加，抽中1百位幸運兒，每人將發送1千元現金。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-29 22:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕公部門政令宣導，祭出「錢招」管用！南市財政稅務局與教育局攜手合作，推出「稅教網路有奬徵答」活動，利用網路尋找答案，超過6千位學生參加，從4百多位成績過關中抽出1百位學生，每人發送1千元現金，長知識賺外快。

這項「金好稅．逗陣來租稅教育大進擊」系列活動，邀請南市國中、國小學生參加線上有獎徵答，利用宣導短片、網路資源互動方式，讓民眾輕鬆學習國稅、地方稅基本常識、手機條碼申請使用、行動支付等資訊，並做線上有獎徵答。

南市財稅局表示，由於答題有時間限制，先提供基本常識「稅務葵花寶典」單元供參閱，試卷由題庫隨機產生20題，而且限定每位參加者僅能作答1次，必需在20分鐘內完成。

由於限時搶答，加上現金獎金「吸眼球」，結果響應熱烈，有6千多人上網「筆試」，成績80分以上有4百多人參加抽獎，抽中1百位幸運兒，每人可得獎金1千元，近日將透過學校老師代領獎金再發給得獎學生。

繼線上有獎徵答第1彈宣傳奏效，市府第2彈再推出「租稅懶人包大PK」設計競賽活動，邀請民眾以「行動支付消費結合雲端發票」、「行動支付繳稅」、「納稅者權利保護法」等主題擇1設計，高中職組第1名奬金1萬元，社會組第1名奬金1萬2千元，時間6月1日至10月1日，民眾還有機會挑戰拿萬元獎金。

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「租稅懶人包大PK」設計競賽活動