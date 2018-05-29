觀音國民運動中心 預估後年底完工

2018-05-29 22:49

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府敲定在桃園科技園區用地興建「觀音國民運動中心」，觀音籍市議員歐炳辰今天質詢時關心該中心進度及經費籌措是否有問題；市長鄭文燦說，地目變更部分已經在進行中，第1期所需的規劃設計費2千5百萬元由市府編列，至於所需工程費約3.8億元，雖然台電同意補助2億元，但市府希望台電全額補助，這部分仍在協商。

鄭文燦說，觀音國民運動中心設置案已於5月11日專案報告決議，設於桃園科技工業園區內，目前正在進行用地變更作業，將責成都發局與經發局協調於今年底前完成；另工務局將優先發包專案管理技術服務（PCM）、後續統包設計，並於規劃完成後在當地舉辦說明會，規劃設計費約2千5百萬元。

體育局長夏金興說，這塊土地原本作為桃園科技園區管理中心使用，占地0.54公頃，由於當初縣府同時開發桃科、環科、大潭等3大工業園區，最後在大潭設置聯合管理中心，桃科管理中心用地才閒置，目前作為簡易公園使用，目前正在進行地目變更，預計2020年底將完工啟用。

夏金興說，觀音國民運動中心將比照其中運動中心模式，建造之初就會啟動營運－移轉（OT案）模式，運動中心包含溫水泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、綜合球場及地區自選運動項目。