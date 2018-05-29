新知》1天只抽1根菸就沒事？醫師：心臟病風險仍會提高

醫師表示，就算每天只抽1根菸，男性罹患冠狀動脈心臟病的機率仍比不抽菸者高48%。（路透）

2018-05-29 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕有些癮君子在菸癮沒發作時，會減少抽菸的量。不過醫師卻表示，就算每天只抽1根菸，男性罹患冠狀動脈心臟病的機率仍比不抽菸者高出48%，女性罹患心臟病的機率更是高出57%。

《健康醫療網》報導，世界衛生組織（WHO）將每年的5月31日訂為「世界無菸日」，今年的主題是「菸草和心臟病」。台南市立安南醫院蔡忠紘醫師表示，全世界人類的第一大死因就是心血管疾病，其中一手菸、二手菸的暴露就佔了12%。蔡忠紘更表示，研究顯示，即使每天只抽1根菸，男性罹患冠狀動脈心臟病的機率仍比不抽菸者高出48%，女性罹患心臟病的機率更高出57%。

安南醫院心血管中心副院長李聰明也表示，香菸中的尼古丁物質會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，一旦引發阻塞，就會造成缺血性心臟病以及急性心肌梗塞。美國疾病管制局菸害報告也指出，吸菸者罹患心血管疾病的死亡風險，比非吸菸者高2到6倍，即使是暴露在二手菸中，也會提升20到60%的心血管疾病死亡危險性。

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健康醫療網 每天只抽1根菸就沒事？ 研究：心臟病風險仍有5成