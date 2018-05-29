採收玉荷包搶工 農業師傅及打工學生團大舉進入農田

農業師傅篩選玉荷包，準備進行分級包裝。（記者洪臣宏攝）

2018-05-29 22:22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕進入玉荷包盛產期，今年產量恢復正常，且要在兩個星期內採收完畢，出現搶工或從外縣市雇請工，農民說「現在是跟時間賽跑」，天天加班，高市代理市長許立明今天視察時指出，農業師傅及打工學生團已經大舉進入果園，能舒緩缺工現象。

玉荷包25日開市，果農、宅配車輛穿梭果園，也看見年輕臉孔頂著豔陽揮汗採收，呈現大樹農田每年最蓬勃景象，今年產量恢復至6成，玉荷包品質佳，買氣旺盛，但有些農民卻為了缺工苦惱。

許立明、副市長蔡復進、大樹區長楊孝治及市議員邱俊憲、林芳如等人聯袂到果園內觀察農業師傅狀況，也到果樹產銷班參訪粒裝玉荷包禮盒作業。

大樹區果樹產銷班第21班班長尤惠璋指出，大樹區近2千公頃的玉荷包同時採收，當地根本請不到工人，為了不讓玉荷包過熟影響口感，「現在是跟時間賽跑」，每天清晨5時出門，晚上還要作業，幾乎天天委請農業師傅加班。

尤惠璋說，各農場間皆有搶工的情形，幸好有農業技術團的成立，搭配大學生「好農無限+ Line@」人力資源庫，舒緩缺工情形。

許立明表示，玉荷包要在10天左右採收完畢，短期勞動力需求量大，為此市府配合農委會成立農業技術團，今年許多農民搶先預約，派工率達百分百，今年將有大樹、六龜、燕巢區農業技術團及番石榴專業團共4團，計120位人力在高雄協助農務工作；「好農無限+Line@」人力資源庫已有2600名學生及農民加入。

許立明說，農業局近年輔導農民分級包裝，推動「粒裝玉荷包禮盒」，除了省工，也減少農業廢棄物產生，消費者廣為接受，也打開高端禮盒及外銷市場。