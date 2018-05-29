地震災民控訴未補助 花蓮縣府：對方疑患精神疾病

2018-05-29 20:49

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震受災戶朱姓男子上網爆料，指控花蓮縣政府對他都無補助、無幫助；縣府今晚發出澄清稿，強調勿讓「政治黑手」摧毀打擊行政單位及相關建築測量評估人員的信心，新聞稿中並將朱男名字全名刊出，並寫明「朱XX先生疑似患有精神障礙疾病，本府辜念朱君為地震受災戶且受疾病困擾，不予追究，但保留法律追訴權。」

朱姓男子26日在臉書「爆料公社」公開張貼訊息，指控花蓮縣府「因地震造成房子傾斜下陷，住戶恐懼不敢居住！但縣府無補助無幫忙...」還附上多張大樓裂縫相片，質疑「捐款到那了」？縣府今晚大動作發稿給花蓮所有媒體記者澄清「該大樓部分住戶已申請，也都已依程序核發完畢。」

縣府建設處長鄧子榆重申說明，朱姓男子這棟大樓經土木技師完成測量地震後建物緊急評估，經評估後認定該建物具些微傾斜，欲張貼黃單，卻遭部分住戶強烈拒絕，故依其意願未貼單，因此無法辦理後續相關補助，此部分皆已妥善告知民眾；此外，亦提供一般非危險建築物修繕補助，該大樓部分住戶已申請，也都已依程序核發完畢。

另外，鄧子榆強調，立委徐榛蔚亦於本月25日邀請內政部營建署主秘及縣府建設處在本府召開協調會，針對排除黃單、紅單卻受震災影響住戶的部分，政府也給予修繕補助，並向該大樓住戶明確說明（當日朱XX先生亦到場），雖無紅、黃單修繕補助，但仍可以由管委會盡速來申請初評及詳評，以了解建物情況，避免住戶擔心而不敢居住。

花蓮縣政府澄清指出：「為受理解決朱XX先生之疑問，相關各局曾嘗試與其多次溝通，並詳細告知申請時間及備妥相關申請資料，不料朱XX先生卻未曾申請辦理；且朱XX先生經常向各單位、局、處、所半夜撥打檢舉電話，各行政單位不堪其擾，經了解，朱XX先生疑似患有精神障礙疾病，本府辜念朱君為地震受災戶且受疾病困擾，不予追究，但保留法律追訴權。」

縣府強調，自0206大地震迄今，花蓮縣政府為協助震災後建築物倒塌或受損之受災戶重建或修復家園，不僅以最快速度搶災、救災、救援、重建花蓮，並設立「花蓮縣政府地震災害捐款管理及監督委員會」，所有善款運用皆依監督委員會監督管理及相關辦法執行，再次重申呼籲民眾若需要縣府協助受理補助，請洽各局、處依受理時間辦理，切勿遭政治黑手慫恿造謠是非、混淆視聽，並且選舉將至，政治黑手切勿界抹黑縣府以拉抬自己聲勢，陷依法盡責之公務人員於不義。