東螺溪下起黃金雨 路過司機暑氣全消

東螺溪上阿勃勒盛開，黃花綿延充滿涼爽，令路過駕駛感覺瞬間降溫。（記者陳冠備攝）

2018-05-29 20:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕5月氣溫破紀錄，讓人熱到不想出門，彰化縣東螺溪河畔旁整排阿勃勒樹卻花開燦爛，隨風搖曳下起黃金雨，美景令人感覺瞬間降溫，連路過駕駛也不忍住停下吸收涼感氣息。湖埔社區大學生態指導老師謝文猶指出，熬過3年氣候異常，今年東螺溪數百棵阿勃勒同時滿開，盛況難得一見。

東螺溪又稱舊濁水溪，前彰化縣長翁金珠任內整治東螺溪時，在溪湖段北岸種植近300顆阿勃勒樹，每年5月至7月進入開花期，樹梢垂掛金黃色花串，隨南風吹來，花瓣飛舞整條車道，猶如下起黃金雨令人驚豔，是彰化賞花祕境之一。

謝文猶表示，阿勃勒又名「黃金雨」，東螺溪北岸從代馬橋至溪湖五分車鐵道1.5公里河濱道路中，估計種有近300棵阿勃勒，每年此時黃花盛開，彷彿宣告初夏來臨，可惜近3年節氣遭遇秋颱、寒害與暖冬侵襲，進而影響開花時序，今年氣候回歸正常，東螺溪也重現黃金雨盛況。

駕駛東東說，開車經過東螺溪發現阿勃勒盛開，特別停下拍照，以前只知道3月有木棉花開，沒想到5月還有阿勃勒下黃金雨；湖埔社大執行長林淑玲說，東螺溪路樹種類繁多，從3月紅色木棉花、4月紫色苦練、5至7月黃色阿勃勒、9至12月再迎接4色變化的台灣欒樹，1年四季想賞花，來東螺溪準沒錯。

相關影音