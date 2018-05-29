中市府首創花博自行車隊 跨國宣傳獲日媒廣大報導

中市府擴大花博宣傳效果，特別客製3輛花博宣傳紀念款自行車。（中市府提供）

2018-05-29 22:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕宣傳2018台中花博，台中市觀旅局與40名車友組成花博推廣自行車隊，赴日舉辦3場國際推介會，獲得日方廣大迴響。但有市議員質疑推介會只吃晚餐卻花費850萬元？觀旅局今天鄭重澄清，相關活動採公開發包，預算不僅支應推介會場地設備租借布置、聘請翻譯人員及餐會費用，另舉行2場花博宣傳自行車騎乘交流活動，並非僅是議員所指晚餐費用。

觀旅局強調，3場花博推介會在大分縣、愛媛縣、廣島縣政府積極協助下，除日本官方代表外，有超過100多名日本旅行、航空、旅宿、自行車及媒體等相關業者參加，協助推廣花博相關展出訊息。

此次花博推廣車隊赴日5天4夜宣傳活動，實際支出預算820餘萬元，採公開發包辦理，預算不僅支應3場花博推介會場地設備租借布置、聘請翻譯人員及餐會費用，另舉行2場包括大分縣知名的耶馬溪自行車道及聞名的愛媛到廣島「島波海道」花博宣傳自行車騎乘交流活動，並非僅是議員所指晚餐費用。

同時為提供車隊宣傳聚焦議題，特別客製3輛花博宣傳紀念款自行車，供活動宣傳拍照，並製作花博宣傳品贈送日本民眾、官方代表等，增加花博曝光度。為延伸推廣效益，此次活動由專業攝影人員拍攝高畫質畫面，製作中英日3種語言推廣影片，提供後續在國內外宣傳行銷。

觀旅局指出，宣傳活動也在日本引起廣大迴響，日本知名電視台NHK、日本產經新聞、愛媛新聞社、大分縣報紙及日本單車旅遊雜誌等媒體熱烈報導，據日本收視率調查，單NHK新聞報導觸及人數即約有654萬人，宣傳成果相當豐碩，大分縣、愛媛縣及廣島縣等知事也表達將樂意參加台中花博開幕。