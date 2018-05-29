明各地仍高溫炎熱 午後慎防雷雨 週五起鋒面報到

明天（30日）也是上午高溫炎熱、午後容易有局部短暫雷陣雨，提醒民眾留意天氣變化。（記者劉信德攝）

2018-05-29 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕明天（30日）天氣型態與今天類似，上午大多高溫炎熱，要多多補充水分並做好防曬；午後西半部容易有局部短暫雷陣雨，也要留意天氣變化。

氣象局指出，明天清晨中南部有局部短暫陣雨發生的機率，上午各地則是多雲到晴為主，午後容易出現局部短暫雷陣雨，其中受到偏南風的影響，北部、東半部平地也有雷陣雨的可能，要留意午後天氣變化。

氣溫方面，明天各地高溫仍在32度至35度，大台北地區、中南部內陸地區氣溫有機會更高一些。新北以南紫外線指數多在8級以上，花東及澎湖來到11級，戶外活動請務必做好防曬，以免中暑。

空氣品質方面，明天北部為「橘色提醒」（對敏感族群不健康）；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及金馬、澎湖都是「普通」等級；花東則是「良好」等級。

此外，金門、馬祖明天還是容易有局部霧或低雲影響能見度，有往返搭機需要的旅客，請留意航班資訊。

氣象10日報指出，週四（31日）太平洋高壓東退，鋒面將靠近台灣；週五（6月1日）起受到鋒面影響，全台降雨範圍擴大，悶熱感可望緩解。

氣溫方面，明天各地高溫仍在32度至35度，大台北地區、中南部內陸地區氣溫有機會更高一些。（中央氣象局）

明天新北以南紫外線指數多在8級以上，花東及澎湖來到11級，戶外活動請務必做好防曬，以免中暑。（中央氣象局）