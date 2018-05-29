醫病》打過823砲戰！ 96歲阿公化療抗癌沒在怕

96歲的周樹清阿公表示，曾數度面臨生死關頭，不願屈服病魔，願意接受化療。（記者陳冠備翻攝）

2018-05-29 20:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕高齡96歲的周樹清打過823砲戰，小腿上還留著當年飛彈碎片，心臟也隨著年紀增長裝上支架，面對生命威脅他從不屈服，不過，日前一場感冒引發喉嚨痛，卻差點要了他的命！

感冒喉嚨痛？ 竟是淋巴癌

原來，周樹清阿公日前感覺喉嚨疼痛，到診所就醫後被當感冒治療，服藥20多天不見改善，反而有吞嚥困難、講話不清等現象，周阿公緊急衛福部彰化醫院就診，才發現口腔內有顆5公分腫瘤，切片確診為淋巴癌，若不趕快化療恐撐不了多久，周樹清克服96歲高齡接受化療，目前腫瘤消除，沒有轉移，再度挑戰生命成功。

死都不怕了，還會怕化療嗎！周樹清說，曾數度瀕臨生死關頭，小腿上留有823砲戰砲彈襲擊的碎片，大腿也有徐蚌會戰子彈貫穿痕跡，這次檢查得知罹患癌症，需要化療就化療，也不想屈服。他也說：「人總要走的，要勇敢對抗病痛，就像打仗一樣，抗不抗得了，就交給老天了，沒什麼好計較的。」

周樹清家人說，阿公生性樂觀，年輕時就從中國四川隨軍隊來台，曾打過徐蚌會戰、823砲戰等戰役，今年初心肌梗塞，送到醫院打通心血管裝支架後，又是一條活龍，這次面對化療，直接點頭答應，根本不用考慮。

彰醫副院長、血液腫瘤科醫師樊聖說，周樹清阿公高齡96歲接受化療，當然有風險，但評估阿公體力與精神與80歲患者相當，加上周阿公明確表達要化療意願，醫院當然全力醫治。

樊聖說，淋巴癌是化療成效很好的癌症，治癒率約40％，也不用像口腔癌開刀手術，減少風險，考量周阿公高齡，施以低劑量（一般成人一半）化療，還在療程中，但復原情況良好，喉嚨可以吃東西，生活品質大幅改善，治癒的機會很高。

相關影音