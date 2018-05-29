掃蕩白牌車！新豐後火車站 6/15前增設計程車招呼站

2018-05-29 20:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台鐵新豐和湖口火車站，屢被民眾檢舉白牌車違規營業，擠壓合法計程車司機的生存空間。對此，新竹區監理所說，近期運用車牌辨識系統，會同警方加強執法；新竹縣政府則說，緊鄰新竹工業區的新豐後火車站，將在6月中旬增設計程車招呼站。

民眾抱怨，新豐、湖口地區因緊鄰工業區和營區，每到週末放、收假，大量外勞、軍人有搭車需求，但當地公車班次不若都會區頻繁，白牌車則機動性高，且收費較低廉，造成火車站周邊充斥白牌車，惡性競爭，不僅乘客沒有保障，也威脅合法運將的生存。

首度運用車牌辨識系統

新竹區監理所說，因應民眾檢舉不斷，近期首度運用車牌辨識系統，取締違規營業的白牌車；所方先將曾經查獲的白牌車及列管的可疑車輛，輸入車牌建檔；當資料庫的車輛出沒，隨即通報警方予以攔檢。擴大取締行動27日在新豐後火車站，當場查獲兩輛白牌車，依公路法及汽車運輸業管理規則，對兩名駕駛各開罰10萬元罰锾，並對車主吊扣駕照及汽車牌照。

新竹縣政府交通旅遊處說，快捷5號湖口工業區往返高鐵路線，有行經新豐後車站，依離尖峰時段不同，每20分鐘到1小時一班，歡迎民眾多加利用。

另外，民眾也抱怨新豐後火車站無計程車招呼站一事，由於後站用地屬於戰備道路，但為新竹工業區管理範圍，縣府邀集相關單位多次協調，終於達成共識，預定6月15日前，在後站新設計程車招呼站，劃設3個專屬車格。

新竹區監理所長林翠蓉提醒，以自用車輛違法經營計程車客運業，一旦被查獲，可處10萬元以上20萬元以下罰鍰，牌照及駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，且非滿2年不得再請領或考領。更重要的是，搭乘白牌車沒有保險，若發生交通事故或糾紛，乘客恐無法獲得安全保障。