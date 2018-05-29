不怕睡不著！ 茶改場研發「GABA烏龍茶」

農委會茶改場研發「GABA烏龍茶」，不用擔心喝茶會睡不著。（農委會提供）

2018-05-29 19:12

〔記者吳欣恬／台北報導〕喝烏龍茶不怕睡不著了。農委會茶改場經過數年試驗研究，研發「GABA烏龍茶」，富含γ-胺基丁酸（γ- Amino Butyric Acid，GABA），有助於放鬆和消除神經緊張，適合喜歡喝茶又怕睡不著的現代人。

茶改場製茶技術課課長楊美珠指出，GABA是一種天然胺基酸，在哺乳動物中樞神經系統中是重要的抑制性神經傳遞物質，可抑制中樞神經系統過度興奮，有助於放鬆和消除神經緊張。如果動物體內缺乏GABA，會導致焦慮、不安、疲倦、憂慮。

楊美珠說，1987年創於日本的「佳葉龍茶」，GABA含量可達150mg/100g產品以上，是發芽糙米與發酵大豆產品含量的10倍以上，但因為是在厭氧狀態下製成，容易帶有一股悶酸臭味，一般消費者難以接受。

楊美珠說，傳統烏龍茶的製作，是在有氧的狀態下讓茶葉發酵，茶改場研發的「GABA烏龍茶」，則是在傳統製程外，增加佳葉龍茶無氧發酵的工序，誘導茶葉中的GABA生成、合成與累積。包括青心大冇、四季春、台茶17號以及青心烏龍等品種都適合製成「GABA烏龍茶」。

楊美珠說，「GABA烏龍茶」的咖啡因含量並沒有減少，而是因為富含GABA，可以中和掉咖啡因刺激的作用，非常適合壓力大的上班族飲用。

茶改場「GABA烏龍茶」產製技術已在去年以20萬元的技術移轉金非專屬授權給谷芳有機茶園和東大茶莊2業者，授權期限3年。