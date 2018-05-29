好客！新生醫專畢業公演 傳遞硬頸精神

龍潭區新生醫專幼保科畢業公演以客家元素入戲，共有114位學生投入演出，學生投注大量心血，從編劇、導演、服裝製作都由學生一手完成，（記者許倬勛攝）

2018-05-29 19:50

［記者許倬勛／桃園報導］龍潭區新生醫專幼保科今天在客家文化館舉辦畢業公演，安排「客客星球大危機」、「勇闖巫婆村」、「Hakka好寶寶」三齣戲碼，學生們自編自導自演，透過兒童故事，傳達客家「智慧、勇敢、合群互助」的硬頸精神。

新生醫專校長許秀月表示，今年的畢業公演是學校首次與市府客家事務局合作，此外還邀請8所幼兒園學生參觀，共有114位學生投入演出。幼保科主任胡倩瑜表示，全劇穿插客語，也呈現客家族群特有的藍染、油桐花、花布等，以戲劇方式詮釋客家族群的生活方式與文化，希望透過戲劇互動讓孩童們產生興趣。

「客客星球大危機」中，描述主角運用智慧，勇闖星際找尋能源，解救星球危機的故事；「勇闖巫婆村」則是以歌舞戲的方式，搭配客家歌謠、舞蹈，展現客家人不懼艱難的硬頸精神；「Hakka好寶寶」融合兒童民謠，以寶特瓶裝白米製成克難打擊樂器，帶領台下的孩童們唱唱跳跳。

參與「勇闖巫婆村」演出、扮演油桐花姊姊的黃郁涵說，因為全家都會說客語，自小耳濡目染，才發想用客語民謠的方式與孩童互動。她說，為了這場演出，從上學期準備至今，假日還得騰出時間排練，就是希望能完美演出，為五專生涯畫下美好句點。