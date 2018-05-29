中市國民運動中心意外險保額不一 議員促達到一致姓

市議員江肇國發現北區國民運動中心公共意外險保額低於朝馬、南屯國民運動中心。（市議員江肇國提供）

2018-05-29 21:14

〔記者張菁雅／台中報導〕南屯國民運動中心日前開幕，讓台中市國民運動中心增為3座。台中市議員江肇國今日指出，台中市近幾個月來已發生2起國民運動中心運動意外，他比較3座國民運動中心公共意外責任險保額，發現北區最少，運動局應該勸說廠商提高保額，達到一致性。

江肇國指出， 今年1月，有民眾在朝馬國民運動中心健身房運動時，感覺身體不舒服；北區國民運動中心4月也有70多歲男子在游泳池疑溺水，均送醫急救不治。

江肇國比較3座國民運動中心公共意外責任險，發現投保金額大不同，以每一人體傷保險來說，南屯運動中心為600萬元、北區500萬元、朝馬800萬元；意外事故財損責任，南屯、朝馬均為600萬元，北區200萬元；意外事故體傷責任險，南屯及朝馬皆為6000萬元，北區1000萬元；整起事件最高理賠金額則是南屯、朝馬9600萬元，北區5000萬元。

他也說，由此可見這3家委外經營廠商投保額度非常懸殊，且北區都是最少的。他要求運動局應該勸說廠商提高保額，達到一致性，並訂定運動中心投保規範，公告在運動中心明顯處，讓民眾知悉自身權益及規範內容。

運動局長王慶堂表示，市府對台中市營業場所強制投保公共意外險，均訂有保額下限，3家國民運動中心保額都比下限還高，符合市府的要求，為讓民眾能有相同的保險保障，運動局將找3家委外營運廠商研議，讓保額一致。