高鐵送暖 平鎮教養院50院生喜搭高鐵出遊

高鐵送暖，平鎮教養院院生喜搭高鐵出遊。（高鐡桃園站提供）

2018-05-29 19:27

〔記者李容萍／桃園報導〕高鐵關懷列車今天招待桃園市平鎮教養院50名院生，搭乘高鐵列車從桃園前往台中的新社古堡出遊，院生們個個興奮地盡情享受高速漫遊的悠閒時光，並透過沿途的窗外景色，飽覽各地不同的美麗風景。

高鐵桃園站站長王稔慈稍早前往平鎮教養院贈票並和院生們互動，希望藉由這趟便捷舒適的高鐵旅程，讓院生們樂於走向戶外，親身感受旅行帶來的美好及外界滿滿的關懷；教養院院生阿勝則泡了「薄荷茶」，開心分享院生手工烘焙製作的拿手好茶。

平鎮教養院是創辦人許銅於1997年先設立早療日托小型機構，專收學齡前幼童；但是為了提供更多元且豐富的服務內容給身心障礙者，歷經重重困難，在2005年底擴建新院舍，轉型為成人全日型住宿機構，主要負責中、重度智能障礙者，目前服務80人。

由於教養院已是多數院生的第二個家，這次和院內的兄弟姐妹們一起搭乘高鐵去郊遊，院生們都覺得特別開心與興奮。

王稔慈也說，高鐵是台灣西部走廊返鄉探親與旅遊踏青等城際往來的最佳運具，車廂內乘載著來自四面八方、形形色色的旅客，不論是帶著即將與親人團聚的期待、或是前往旅行目的地的興奮，雖然目的不盡相同，但同樣都體驗著快速便捷的高鐵乘車服務。