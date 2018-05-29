南市衛生局推QR CODE 供民檢測藥毒物、酒癮

2018-05-29 19:04

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局為促使民眾瞭解自身用毒藥物、飲酒質量問題，委請網站設計公司設計國內第一個可連線衛生局網頁的QR CODE，供社區醫、藥師人員為有用毒藥物疑慮的患者、民眾介紹下載使用，下載者可進入填寫藥物濫用、飲酒檢測等篩選表，資料絕對保密、不會外洩。

近年來國內、外藥毒物濫用有增加趨勢，聯合國毒品與犯罪辦公室發表2017世界藥物報告，1年來全世界約有2．55億人使用非法藥品，這人口數占世界15到64歲總人口數的5.3％，很可觀，尤其新興毒品盛行，迄今有831種新興影響精神活性物質被檢出。

南市衛生局副局長黃文正表示，長期濫用藥物會使腦功能受損，進而出現精神狀態異常，甚至演變成精神疾病，出現自傷、傷人或家暴、酒癮等複雜性共病問題，需要全民重視。為此，該局心理健康科委請網站設計廠商將藥、酒癮等3種檢測量表設計成QR CODE標章，張貼在社區藥局、診所與衛生所供民眾以智慧型手機掃瞄，即可獲得相關訊息與醫療資源。

衛生局毒品危害防制中心說，3種量表分別是藥物濫用篩選量表、簡式健康量表、酒精使用疾患檢測，有需要的民眾可以自己手機掃瞄QR CODE，民眾填寫量表後，該局會主動回饋施測者，提供轉介管道服務，讓有相關困擾的民眾得到協助管道，希望藉此讓民眾在私密的環境下自我檢測藥毒物與酒精的影響程度，當事人填寫的資料絕對保密，請填寫的民眾放心。