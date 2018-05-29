南市衛生局推QR CODE 供民檢測藥毒物、酒癮

2018-05-29 19:04

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局為促使民眾瞭解自身用毒藥物、飲酒質量問題，委請網站設計公司設計國內第一個可連線衛生局網頁的QR CODE，供社區醫、藥師人員為有用毒藥物疑慮的患者、民眾介紹下載使用，下載者可進入填寫藥物濫用、飲酒檢測等篩選表，資料絕對保密、不會外洩。

近年來國內、外藥毒物濫用有增加趨勢，聯合國毒品與犯罪辦公室發表2017世界藥物報告，1年來全世界約有2．55億人使用非法藥品，這人口數占世界15到64歲總人口數的5.3％，很可觀，尤其新興毒品盛行，迄今有831種新興影響精神活性物質被檢出。

南市衛生局副局長黃文正表示，長期濫用藥物會使腦功能受損，進而出現精神狀態異常，甚至演變成精神疾病，出現自傷、傷人或家暴、酒癮等複雜性共病問題，需要全民重視。為此，該局心理健康科委請網站設計廠商將藥、酒癮等3種檢測量表設計成QR CODE標章，張貼在社區藥局、診所與衛生所供民眾以智慧型手機掃瞄，即可獲得相關訊息與醫療資源。

衛生局毒品危害防制中心說，3種量表分別是藥物濫用篩選量表、簡式健康量表、酒精使用疾患檢測，有需要的民眾可以自己手機掃瞄QR CODE，民眾填寫量表後，該局會主動回饋施測者，提供轉介管道服務，讓有相關困擾的民眾得到協助管道，希望藉此讓民眾在私密的環境下自我檢測藥毒物與酒精的影響程度，當事人填寫的資料絕對保密，請填寫的民眾放心。

  • 台南市衛生局委請網站設計公司設計國內第一個可連線衛生局網頁的QR CODE，供社區醫、藥師介紹給有用毒藥物疑慮的民眾掃瞄使用。（記者王俊忠攝）

    台南市衛生局委請網站設計公司設計國內第一個可連線衛生局網頁的QR CODE，供社區醫、藥師介紹給有用毒藥物疑慮的民眾掃瞄使用。（記者王俊忠攝）

相關關鍵字： QR Code 南市衛生局 台南市衛生局