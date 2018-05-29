立院通過幼照法修正案 企業將可辦幼兒園

立法院三讀通過「幼兒教育及照顧法」部分條文修正案，增列公司得辦理幼兒園、提供職場互助式教保服務，讓企業共同分擔員工照顧幼兒的責任。（資料照，記者洪美秀攝）

2018-05-29 18:49

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院院會三讀通過「幼兒教育及照顧法」，教育部國教署組長武曉霞說明，為了使職場父母能安心托育，基於符應性別工作平等法第23條，這次修法增列公司得辦理幼兒園、提供職場互助式教保服務，讓企業共同分擔員工照顧幼兒的責任。

武曉霞表示，修法使「教保服務人員條例」及「幼兒教育及照顧法」兩部法律有明確的分工，幼照法修正朝完備教育及照顧服務體系，保障家長及幼兒權益為立意進行修正，並刪除與教保條例重複規範的條文，使兩部法律各有明確的規範事項。

教保服務機構可提供臨時、延長或兼辦兒童照顧

此外，修正案擴大教保服務的提供方式，並引導企業共同照顧幼兒。武曉霞表示，考量提供幼兒教育及照顧並非僅限於幼兒園，應符應家長需求以提供多元選擇，修法明定教保服務的提供方式包括幼兒園、社區互助式、部落互助式或職場互助式等，並將提供服務的機構統稱為「教保服務機構」，教保服務機構並得於教保服務課程實施時間以外，提供臨時照顧、延長照顧服務及兼辦兒童照顧服務，以符應家長托育需求。

修正案增列公布違法機構名稱、負責人及行為人姓名的規定，並強化消極資格查調、機構各項資訊公開，以保障幼兒及家長權益，武曉霞指出，為保障幼兒安全及接受適當教保服務的權益，配合「補習及進修教育法」、「身心障礙者權利公約」修正相關人員的消極資格，並定有進用教職員工後30日內應檢具名冊報直轄市、縣市主管機關備查。

涉體罰、不當管教或性騷擾 將公布機構名稱與姓名

另為保障幼兒權利，增加教保服務機構的負責人及其他服務人員，不得對幼兒有兒童及少年福利與權益保障法第49條情事、體罰、不當管教或性騷擾的行為，違反者處罰鍰外，並公布行為人的姓名及機構名稱。另明定違反幼照法經直轄市、縣（市）主管機關處以罰鍰、減少招收人數、停止招生、停辦或廢止設立許可者，將公布其名稱及負責人姓名。

而為保障家長知悉的權利，修正案增列教保服務機構應公開的資訊內容，包括行政組織及員額編制、幼兒團體保險情形、收退費基準、收費項目與數額、減免收費的相關規定、核定的招收人數及實際招收人數；另直轄市、縣市主管機關應主動公開其訂定或備查的收退費基準、收費項目及數額、減免收費規定等內容的規定，以使收費公開透明。

幼兒園超收家長可解約 娃娃車車齡不得逾10年

為了達成遏止幼兒園超收的目標，有效減緩幼兒園超收問題，除了罰則外，修正案增列幼兒的父母或監護人於知悉幼兒園有超收情況的30日內，以書面通知幼兒園終止契約，幼兒園須返還父母或監護人所收取費用；未依規定返還費用，得另處罰鍰。另為保障幼兒乘車安全，規定幼童專用車（娃娃車）車齡不得逾10年，娃娃車如屆齡汰換，教育部將研議業者屆齡汰換的補助或相關措施。

修正案亦賦予幼兒園人力配置更多彈性，以符應現場實際需求，另明定公立幼兒園護理人員應每2年接受專業訓練，以維護幼兒安全。