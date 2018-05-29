用了這個App發現自己是朱元璋後代 還有平埔血統

田中户政所利用「familySearch」讓民眾追根溯源。（記者顏宏駿攝）

2018-05-29 18:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕來自美國鹽湖城的「耶穌基督後期聖徒教會」研發「FamilySearch家譜樹」免費APP軟體，民眾可以輸入自己的家族緣流，上傳雲端，經過旁支的串連，可以得知自己更清楚的身世。

這套APP獲得彰化縣田中戶政事務採用，所內設「家譜樹專區」，短短3天，已有300人登錄上傳家族資料，有人從中知道自己原來是朱元璋的後代，也有人驚覺自己有清朝皇家的血統，更有人確定自己是平埔族的後裔。

田中戶政事務所長葉仁進說，在一偶然的機會接觸到「耶穌基督後期聖徒教會」成員，他並無宗教信仰，但看到教友向他展示了一「FamilySearch家譜樹」免費APP軟體，驚覺這跟他的工作非常相關，等於民眾可以鍵入個人家族的資料，上至雲端，就會互相串連，當資料的基礎越多，你可以更清楚自己的身世。

老家在台中市沙鹿區的蔡惠玉說，他取得蔡氏族譜，把族譜中人全部輸入，才知道父親和母親的上一輩都有名為「番婆」的女性，所以她認為自己有平埔族的血統。

家住南投市的賴建樺，其父於1949年跟隨國民政府來台，祖籍江西南康，有一年父親回老家祭祖，他請父親帶回族譜，結果他現在已能追到55代。

葉仁進說，他鼓勵大家來建「家譜樹」，不僅是追根溯源，這套APP還可把自己現在的畫面、聲音留下，過世後，兒子、孫子都可以透過個APP看到影像，可以把自我的處世哲學、面對的困境、生命喜悅的時刻，通通放到裡面，子子孫孫永遠看看，這就是科技與戶政結合的力量。