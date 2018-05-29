驚險！石門水庫薑母島阿公回家身陷爛泥 里長率隊即刻救援

家住石門水庫薑母島王姓阿公（中）今天中午要搭舢舨返家時，不慎身陷爛泥，里長邱焯勳率隊即刻救援。（邱焯勳提供）

2018-05-29 18:26

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫的水位持續下降，連帶造成石門水庫上游船筏不能直接靠近阿姆坪碼頭和對岸的薑母島碼頭，家住薑母島的87歲王姓阿公，今天（29日）一早搭乘舢舨到大溪市區採買後，中午回薑母島碼頭時，步行返家途中，不慎腰部以下身陷爛泥中，動彈不得，幸好復興里機動巡守隊發現即刻救援，費了九牛二虎之力，才有驚無險把他拉上岸邊。

大溪區復興里里長邱焯勳說，紅極一時的電視偶像劇《命中注定我愛你》，拍攝景點「薑母島」就在此地取景，因為石門水庫水位下降，集水區原被蓄水覆蓋的區域，陸續出現裸露的泥灘地，阻斷民眾上下岸的路，昨天他向水利署北區水資源局反映，要求調派清淤泥的機具到薑母島碼頭，並清出一條步道方便居民和水庫工作人員上下船筏。

邱焯勳說，北水局今天上午已先清出一條便道，但王姓阿公住家是在碼頭另一方向，中午復興里守望相助隊書記游金輝隱約發現，薑母島碼頭旁疑有人員受困，及時通報他火速帶著隊員呂理福、呂學源、呂學君，開著2艘舢舨趕到，眾人合力拉著阿公的褲腰帶，才驚險把人從爛泥中救出來，適當清洗後，再把人平安送回家，否則烈日當頭，萬一阿公站在爛泥中中暑，後果不堪設想！

而截至今天下午5點，石門水庫大壩水位226.5公尺，蓄水量7695萬噸，蓄水率38.65％，連大溪區的阿姆坪碼頭因為蓄水幾乎見底，連船隻都無法停靠、無法讓遊客上船，桃園市渡船遊艇商業同業公會今天已通知會員，陸續移往大壩碼頭營運，提醒想搭遊艇遊湖的遊客，記得到大壩碼頭集合。