讓紐約看見台灣！新馬戲團「創造焦點」 驚豔曼哈頓

新馬戲團「創造焦點」在紐約2018台灣巡禮」精彩演出，獲得滿堂彩。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-05-29 21:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新馬戲團「創造焦點」是中部少見的新馬戲團隊，今年4月獲選為台中傑出演藝團隊，本月受邀赴美國紐約參加國際舞蹈遊行及台灣巡禮文化藝術節演出，表演充滿台灣花鳥意象的劇場作品《日和盛綻》，在曼哈頓街頭表演台灣的新馬戲，吸引上萬民觀眾欣賞，驚豔台灣表演藝術。

創造焦點演出的「日和盛綻」，以台灣原生物種凸顯台灣精神與文化特色，以台中市市花「山櫻花」、市鳥「白耳畫眉」、市樹「台灣五葉松」等意象，融合舞蹈、軟骨、疊羅漢、雜耍、戲劇、綢吊、倒立等技藝，將視覺感官與原創音樂融入表演，呈現台灣多樣化且充滿活力的特色，也讓僑胞及國外友人認識台中文化。

創造焦點成立兩年，結合傳統雜技、民藝戲曲、新馬戲、現代舞和戲劇等元素，將傳統技藝創意再生為當代表演藝術。台中市文化局說，這次受邀赴紐約參與19日紐約國際舞蹈遊行的踩街演出、27日台灣巡禮文化藝術節公演，赴美兩週也在市政廳、兒童藝術博物館等共6場表演，獲得滿堂彩。

創造焦點這群熱愛表演的專業特技演員，結合傳統在地文化及劇場藝術，為馬戲雜技注入新元素，打造屬於台灣的馬戲雜技，文化局說，每年5月是美國的亞裔傳統月，各地華僑會舉辦慶祝活動，以紐約台美傳統週「台灣巡禮文化藝術節」最具知名度，在繁忙的曼哈頓街頭打造以台灣為名的戶外嘉年華盛會，每年吸引超過5萬人次參與。

國際舞蹈遊行每年邀請來自全球各地的舞者，穿著各式服裝展現不同文化的舞蹈藝術，在曼哈頓下城熱情舞動，吸引數10萬人觀賞，是國際媒體關注焦點，這次台灣新馬戲團在當地大放異采。

創造焦點團長李仕洋說，此行除了演出，藉由台中市傑出演藝團隊的獎補助計畫，有機會帶著團員一起到紐約進修，體驗當地文化與觀賞演出，期許團員將這些養分加入日後的演出製作。

創造焦點的團員林建賢和穆雨宸說，此行印象最深刻是紐約國際舞蹈遊行，當天低溫只有10度，曼哈頓更下著傾盆大雨，原本擔憂演出內容無法如預期般呈現，但是到達現場，卻見各國的表演者絲毫不受氣候影響，穿上雨衣依然在街頭熱力四射演出，深刻體會表演藝術的專業與熱情。