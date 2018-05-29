視障國中生赴日本演出 閉眼捉音日生驚艷

吳佳晉閉眼專注，音感敏銳讓日本學生驚艷。（記者黃旭磊翻攝）

2018-05-29 20:49

［記者黃旭磊／高雄報導］新興高中國中部音樂班吳佳晉因早產失明，拉琴時習慣閉眼專注，音感敏銳讓日本學生驚艷。

新興高中組成高雄市青少年交響樂團，5月23至28日二度受邀前往高雄姊妹市日本長野縣茅野市表演，千葉縣立特殊學校流山高等學園上百名師生聆聽，吳佳晉擔任小提琴獨奏，並與同學合奏，全程閉眼專注拉琴，帶領聽眾走進悠揚樂音世界，曲畢獲得滿堂喝采。

吳佳晉就讀二苓國小期間，苦練鋼琴、小提琴和烏克麗麗，學業、音樂與體育表現優異，由於觸覺與聽覺敏銳，用手指就能感受到塵汙，並主動協助教室清潔，也從同學談話中察覺心情，適時給予鼓勵。

吳佳晉去年獲得總統教育獎，也如願進入心中新興高中國中部音樂班，從小聽覺敏銳、音感好，經父母及姐姐鼓勵，國小學習鋼琴、小提琴，將「樂聖」貝多芬當成偶像，效法聽障在樂音內活出價值，期許自我發光發熱。

除了音樂，吳佳晉也勤練賽跑及游泳，曾獲高雄市身障運動會牽引跑第1名、游泳第2名。

新興高中校長江春仁表示，佳晉不受限於失明不便，不斷地在音樂領域中得到成就與滿足，並用心感受同學與師長的愛與付出。