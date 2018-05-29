虎頭埤「阿勃勒生態季」登場 同音者免費入園

虎頭埤阿勃勒生態季將登場，市政府熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-29 19:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區虎頭埤的黃金雨美景又來了，市政府觀光旅遊局主辦的「阿勃勒生態季」，本週六起登場，賞花之外，也規劃有湖畔音樂會、水域遊憩體驗，以及手作吊飾教學等，活動持續期間還推出民眾姓名與活動名稱同音者的免費入園優惠，今天熱鬧造勢，歡迎親子共襄盛舉。

活動在本週六開幕後，將持續至6月10日，為期9天，只要民眾的姓名任何一字，與「阿勃勒生態季」同音的，憑本人證件可享免費入園。

觀旅局長王時思表示，有台灣第一水庫之稱的虎頭埤，園區內的阿勃勒逾200株，每年6月初開花，黃金雨隨風飄落，配合湖光水色，景致迷人，遊客爭睹。

今年的阿勃勒花季已邁入第16屆，首度結合生態主題，推出園區深度之旅，動靜態玩法兼具，適合親子同遊，也有「一泊二食」方案，還可露營、烤肉、釣魚、野餐…等，選擇多樣。

觀旅局今天舉行生態季造勢活動，代理市長李孟諺指出，新化是台南近郊的花園，虎頭埤的景色更是知名，今年阿勃勒開花時間一如往常，未受乾旱影響，歡迎民眾前來感受兼具親水、美食、人文的遊程。

觀旅局在園區推出的低碳生態之旅，包含虎頭埤的深度導覽，美景盡收眼底，並走訪台灣第一間蟋蟀館，享用在地獨創的壽司捲，以及鳳梨橄欖冰，午後則為手作種子吊飾DIY與太陽能遊船等2擇1，接著是湖畔音樂會，還有獨木舟、立式划槳的水域遊憩體驗。

今年的虎頭埤賞花季，首度結合生態主題。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤也推出水域遊憩體驗。（記者吳俊鋒攝）

新化蘆葦曼陀林樂團精彩演出。（記者吳俊鋒攝）