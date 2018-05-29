小萌貓受困排水溝3天 街坊總動員熱心搶救

小貓咪從黑暗潮濕的水溝被救出時，露出無辜的神眼萌翻了，當下融化每個人的心！（朱健銘提供）

2018-05-29 18:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「喵！喵！」新竹縣竹北市竹仁公園後方的排水溝，近日常傳出陣陣貓叫聲，當地女學生發現後，每天放學後都用鐵絲垂吊食物，讓牠不會挨餓，28日晚上，街坊鄰居發揮愛心，借來鑿孔機器挖洞，費時3個小時，小貓咪從黑暗潮濕的水溝被救出時，露出無辜的神眼萌翻了，當下融化每個人的心！

這隻推估這隻出生僅1個月的小貓咪，疑似26日就掉進竹北市竹仁公園後方的排水溝裡，四肢浸泡在骯髒的水溝裡，不時發出喵喵叫聲，附近住戶聽到了，追查才發現牠，但水溝蓋需要工具才能打開，居民無法立即將牠救出。

住在公園旁、分別就讀仁愛國中和竹仁國小兩名女學生，擔心小貓餓著了，每天放學都會跑過來陪牠，還貼心地用鐵絲垂吊食物，讓牠不會挨餓。

昨晚7點左右，女學生跑到竹北市民代表參選人朱健銘的服務處，請求幫忙解救小貓咪。

朱健銘說，為了救出小貓，他向親友借來鑿孔機器，徵得住戶同意，破壞水溝蓋旁的水泥。排水溝左右兩端雖被封住，但中間有個聯結到下水道的通路，為了把貓咪趕到通路，必須先限制住牠的活動範圍，強迫牠往通路走，然後在通路與下水道相連的地方，放網子接住逃出的貓咪。

整個搶救過程，吸引許多巷弄內的大人小孩圍觀關心；一直到晚上10點多，在眾人分工合作下，小貓咪終於被救出，大家開心歡呼，全身直發抖的小貓，立刻被抱進乾淨而溫暖的紙盒內，圓滿結束這項愛心救援行動。

重獲自由的小貓，露出無辜、彷徨的神眼，讓人忍不住想要抱抱牠！洗淨後，牠趴在狼犬佩佩身上撒嬌，模樣可愛極了！

朱健銘說，當晚他將小貓送動物醫院檢查，確認沒有生病。他將小貓消息貼在臉書，當晚就有一對家有養貓的母子前來認養。

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一隻小貓掉進竹北市竹仁公園後方排水溝受困3天，朱健銘與鄰居發揮愛心，28日晚上借來鑿孔機器挖洞，費時3個小時將小貓救出。（朱健銘提供）

朱健銘與鄰居發揮愛心，28日晚上借來鑿孔機器挖洞，費時3個小時將小貓救出。（朱健銘提供）

小貓從水溝被救出後，立刻被抱進乾淨而溫暖的紙盒內，圓滿結束這項愛心救援行動。（朱健銘提供）