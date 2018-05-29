大便也能治病！孫子「糞便移植」治好老阿嬤腹瀉

亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師江承源，以大腸鏡檢查接受「糞便移植」後，患者腸道狀況。示意圖非文中本人。（記者陳建志攝）

2018-05-29 18:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名85歲施姓老婦人，因中風臥床後反覆泌尿道感染，多次接受抗生素治療後，引發「偽膜性腸炎」，造成嚴重腹脹、腹瀉、發燒及水腫等症狀，為維持腸道好壞菌落平衡，醫師決定透過「糞便移植」（糞便微生物移植），將取自孫子的糞便灌進阿嬤腸道，改變腸道菌落平衡後緩解病情，順利康復出院。

亞大醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源今天表示，這名患者因接受抗生素治療後出現「偽膜性腸炎」，出現嚴重腹瀉、發燒，經調整用藥，以口服和針劑抗生素治療數週後，效果仍不佳，和家屬討論使用「糞便移植」的治療方法。

家屬初次聽到此治療方式猶疑不決，擔心自己腸道的壞菌，反讓阿嬤的病況變嚴重，但不忍老阿嬤持續受病痛折磨，決定放手一搏，經糞便篩檢後，發現孫子的糞便較適合，在取得約200公克的糞便後，以生理食鹽水淬取過濾，並透過胃鏡灌入阿嬤腸道。

江承源表示，患者僅進行一次的「糞便移植」，隔天腹瀉、腹脹的情形就迅速改善，水腫狀況也逐漸恢復，營養也能順利補充，一週後經大腸鏡追蹤和糞便培養，發現身體恢復正常順利出院。

江承源表示，人體腸道在正常狀況下，存在上千種的好壞菌維持平衡，但在接受抗生素治療時，會將好菌、壞菌都殺死，一旦腸道被難殺死的「困難梭狀桿菌」佔據，就會導致腸道感染。

江承源指出，「糞便移植」就是將健康捐贈者的糞便細菌移植到患者身上，讓正常菌落移居到患者腸道，幫助患者腸道菌落恢復平衡，達到治療的效果。

此方式需先挑選健康捐贈者，檢查無傳染性疾病後，再採集糞便，以生理食鹽水淬取過濾，藉由大腸鏡或胃鏡輔助將糞便灌入腸道以改變腸道菌落平衡緩解病情，臨床上治療後幾天就能大幅見效，不過因心理因素的關係，多數人接受度不高，目前仍是一線治療無效時，才會考慮使用。