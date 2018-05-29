地主「拆碣還地」 竹山石碣「前山第一城」待找新家

南投縣竹山鎮「前山第一城」石碣被拆，引發警方實地關注了解。（記者謝介裕攝）

2018-05-29 19:10

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮珍貴的文物史蹟「前山第一城」石碣，今天突然遭挖土機拆除，引發地方一陣錯愕，代表會甚至主動向警方報案，經調查，是林姓私有地地主「拆碣還地」，並無不法，令大家虛驚一場！

竹山代表會主席羅炘津、副主席林賜學等人說，原本豎立於前山路九十九崁石階附近的「前山第一城」石碣，代表竹山在清朝時期是台灣西側最重要的城鎮，原石碣雖已消失，現今的是仿刻，下面還有一行小字寫著「八通關古道起點」，但不影響其歷史意義。今天上午11點左右，接獲民眾通報遭拆除，深恐是宵小所為，才會報警處理，如今雖釐清是一場誤會，但石碣後續移置工作，仍不容公所輕忽。

據縣府出版的《林圮埔歷史老街文化資產專輯》紀載，石碣是黑色板岩巨石，在1997年仿刻設立，距今21年，長約6公尺、寬約2公尺、厚度約1公尺，重約21噸，在竹山名書法家陳連忠題字，由陳培澤及張碧能兩位雕石專家刻字而成。

竹山鎮長黃丹怡、主任秘書洪丞俊說，林姓地主因土地買賣，今年4月間向公所提出「拆碣還地」申請，怎料，未等到公所覓得適當移置場所，就自行拆除石碣，還好包括字體在內都未受損，顯見地主也明白石碣對地方的重要性。公所目前先將石碑暫置於竹山遊客中心，日後會同竹山公園、圖書館等單位評估地點後，再選擇最適當的場所，重新豎立石碣，為地方觀光及產業發展注入新活力。

相傳，1875年清朝總兵吳光亮率兵闢建八通關古道「中路」，起點就位於竹山九十九崁，之後沿鹿谷、信義越過玉山國家公園八通關、中央山脈到花蓮的玉里，全長約154公里，是當時台灣東西往來的唯一交通孔道。