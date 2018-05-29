大雅四個社區關懷據點的長者，在高鐵台中站尬舞、快閃。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-29 19:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為花博暖身，大雅區4個社區關懷據點的100多位長輩，今天下午聚集高鐵台中站，以快閃方式來較勁舞蹈，旅客們看到長輩不但粉墨登場，還賣力的舞蹈，都給予熱烈的掌聲。

中市社會局委託老五老基金會辦理第2區社區培力中心，輔導大雅區西寶、麥之鄉、大雅、草本坊4個社區關懷據點，為長者進行健康促進、延緩老化、養生觀念等。

由於台中市將於11月舉辦花博，老五老基金會提出「花現菁耆，躍動生命專案」，請專業舞蹈老師劉宸宏、黃金珠設計出適合長輩的舞蹈，並請老師安排1個月的時間，讓長輩們練習。

為了讓長輩更有成就，1個月訓練的驗收地點，社會局與老五老基金會便安排在人潮相當多的高鐵台中站進行，讓長輩以快閃的方式，進行4個據點舞蹈的較勁。

長輩得知今天要到高鐵台中站表演都很興奮，急催據點快點出門。

為了讓長輩們不要太緊張，兩位指導老師則先暖身跳舞，4個據點分別是西寶跳「細妹安靚」、大雅跳「你是我的花朵」、草本坊則是「四季紅」，麥之鄉則是」癡情玫瑰花」，長輩們都跳得很賣力，旅客都忍不住停下腳步觀賞，也為長輩的努力以掌聲來鼓勵。