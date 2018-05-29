頭份建國國中施工噪音、粉塵 爆學生氣喘請假休養

苗栗縣立建國國中家長反映，校園內施工，每天噪音、粉塵影響學生學習。（記者鄭名翔攝）

2018-05-29 18:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立建國國中近期配合教育部規劃，施作校舍耐震補強工程，但有家長向本報投訴，學生不堪連日震耳欲聾的噪音，校園內塵土飛揚也導致氣喘，被迫請假休養，嚴重影響師生權益。校方解釋，曾與建築師多次協調，但因工法及安全考量，不得已須立即動工，已提出配套措施，盡力降低影響，預計8月底前完工。

校方：縮短工期 配套減少衝擊

教育部要求於建國國中今年內須完成所有補強，原工期擬須180天，但校方為維護師生權益，多次與建築師及家長會協調，決定將工期縮短為98天，並於國中會考後才動工。

家長：影響學習 應改暑假施工

但有家長質疑，工程帶來的噪音及粉塵已嚴重影響學習品質，應改於暑假期間施工。

建築技師解釋，這個工程包括地下一層及地上四層樓近200根樑柱須擴增，基於安全考量無法分期施工，因此選擇於學期末動工，盼將陣痛期降至最低。

建築師：若開鑿 盡量集中假日

建築師說，為減少噪音干擾，已將開挖鑿磚等工程盡量集中於假日，其餘刨除工程也會於本週內完成；而施工造成的粉塵污染，也請工人於下課時段定期灑水，避免揚灰。

校方無奈地說，並避免工程延宕導致新學年度更混亂，不得已必須在這個時候施工，已盡力將工期縮短，現階段也將首當其衝的一樓5個班級分別安置於鄰近六所高中上課。

至於校園安全疑慮，校方也要求老師嚴格落實戶外課程團進團出，走廊也設有護欄禁止學生靠近，另請承包商於校園內各角落安裝監視器，24小時監控。