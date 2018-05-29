學生團保政府負擔最終盈虧 立院三讀通過

2018-05-29 18:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕近年越來越少公司願意承保「學生團體保險」。為保障學生權益，立法院今天三讀通過「高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險條例」，為學生團保設立保險專戶，最終盈虧由政府負擔，不足時由教育部編列預算填補，保險業者不負擔責任。

「學生平安保險」在民國105學年度流標8次，106學年度流標6次；學生保險因投保人數多、保費低、保障基本，對保險公司而言較沒有盈餘，近年在客源飽和狀況下，保險公司承保意願降低。

「學生平安保險」改稱「學生團體保險」

立法院今天三讀通過學保條例，立法保障學生權益，原草案名為「高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險條例」，教育階段改為「學校」。根據三讀通過條文，「學生平安保險」改稱「學生團體保險」，學生保險相關法源長期下來根據行政命令訂定，此次立法也將學生保險權益保障提高至法律位階。

根據法案內容，教育部應設置學生團體保險專戶，保險公司承保若有結餘，應繳入專戶，若有不足則由專戶填補。專戶填補不足時，則由教育部編列預算填補，政府負擔最終盈虧，保險公司不負擔責任。

理賠爭議部分，法案則規定由教育部委託依金融消費者保護法設立的機構，公開、制度化地處理爭議。

另，此次法案條文也訂定對於高於65歲的長者補校學生，恢復1/3補助，預計影響300餘名學生。