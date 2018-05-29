家扶與東海大學合作 2000萬助海外貧生來台就讀

吉爾吉斯的家扶兒馬愷樂（左）接受家扶與東海大學的海外精英計劃在台就讀大學。（記者蔡淑媛攝）

2018-05-29 22:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「我從來沒想到能唸大學！」來自吉爾吉斯的貧窮少年Kairat馬愷樂曾一度輟學打零工幫忙養家，接受家扶基金會資助復學並努力唸書，不但來台學中文，勤奮學習也引起東海大學注意資助唸大學，今年將成為企管系一年級學生，希望成為國際企業的專業經理人。

馬愷樂奮發向學也促成家扶與東海合作海外精英培植計畫，昨天簽訂將以5年資助2000萬，幫助50名海外優秀的家扶兒來台就讀東大，改變命運翻轉未來。

馬愷樂來自中亞的吉爾吉斯（亞洲排名第7個最貧窮的國家）家中經濟全靠媽媽開雜貨店養育他和2名年幼弟妹，國小畢業後就輟學打零工幫忙養家，14歲接受家扶基金會資助才重回校園。

馬愷樂不但認真唸書，也懂得感恩回饋到當地家扶基金會當志工，並努力學英文，高中畢業後把握機會求學機會，考試通過家扶的海外精英培植計畫，接受資助來台到東海大學學中文，其間不但勤學中文考過華文檢定，也勤於到各系所旁聽大學科程，受到校方注意，鼓勵留台讀大學，並進一步資助。

「我從來沒想過有到海外唸大學的機會，我一定會好好把握，努力讀書！」馬愷樂今天在儀式中感謝家扶能幫助他就學，並資助在吉爾吉斯的家人，讓他能在台心學習，要靠教育翻轉貧窮的命運，希望畢業後從事貿易工作，進而回國帶領更多弱勢青年繼續向前。

家扶執行長何素秋表示，家扶在台服務資助弱勢兒67年，30年前開始推動國外認養制度，目前幫助34個國家、近7萬名國外兒童，這次首次與大學簽訂合作海外精英培植簽訂計畫，除了第1位的愷樂，第2波還有蒙古、東埔寨、越南、史瓦帝尼等7名學生來台。

東海大學校長王茂駿說，每年提供10萬元獎助學金給每位受獎生，每位最多可領4年獎助學金共40萬，50人獎助學金總共高達2000萬，希望海外弱勢學子也能接受台灣優質高等教育，鼓勵弱勢青年勇敢追夢。