別拆！一甲子圓型岡山欣欣市場 文史團體籲就地保留

高雄岡山欣欣市場興建一甲子，圓型建築頗具特色。（岡山眷村文化協會提供）

2018-05-29 17:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕有60年歷史的高雄岡山欣欣市場拆遷在即，岡山眷村文化協會主張就地保留，向高雄市文化局緊急提報文化景觀保存，文化局今天安排文資委員現地履勘。

欣欣市場約興建於1959年間，當年國民政府來台，軍眷生活艱困，空軍司令部要求攤販們進入眷村擺攤服務軍眷，1959年攤販集資興建圓型的欣欣市場營業至今。

2007年醒村等眷村陸續改建搬遷，軍方一度計畫拆除欣欣市場，引發攤商不滿抗爭，後來因開發計畫時程延宕，欣欣市場苟延殘喘營運至今，但生意已大不如前。

70歲的水果攤劉金釵阿嬤說，早在欣欣市場興建之前，鄰近的劉厝庄民每天都肩挑農漁產品來這裡叫賣，當時市集周遭都是軍眷村，人潮絡繹不絕，生意興隆。

芳仁素食劉姓業者回憶說，她10歲就跟著父母在欣欣市場賣番薯粥，後來自己也在市場賣自助餐，一生青春歲月都在市場度過，她希望欣欣市場能就地保留。

無店招、4代傳承經營的小吃攤，更見證欣欣市場一甲子的興衰史，第3代經營者王琬思說，欣欣市場原址昔日是劉厝聚落，空軍遷台後，成為軍眷村的菜市場，眷村改建後，欣欣市場又變成岡山劉厝、白米和後協等里居民的採買重地，百年歷史見證本省、外省居民的互動。

文化局文資委員今天除了觀察欣欣市場周遭環境，並探看市場旁一口百年古井，這口古井直徑200公分，從清朝到日治初期是岡山街尾崙、劉厝、後協等部落的重要民生水源，1930年代因為這裡被徵用為軍官宿舍區而停用，直到眷村拆除才重見天日。

木結構桁架充滿懷舊氣息。（記者蘇福男攝）

高雄市文化局今天安排文資委員至欣欣市場現地履勘。（記者蘇福男攝）

文資委員會勘欣欣市場旁一口百年古井。（記者蘇福男攝）