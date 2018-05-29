敲掉水泥救90歲鳳凰木 彰化民生國小打造沙坑童樂

為了讓鳳凰老樹可以長命百歲，彰化民生國小敲掉水泥，改為沙坑，在走廊與沙坑增設水管溜滑梯。（記者劉曉欣攝）

2018-05-29 19:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這一切的改變，都要從保護90歲鳳凰老樹開始說起！

彰化市民生國小是彰化縣老字號國小，有棵見證校史的鳳凰木，樹齡推論約有90歲，但生長情況不是很理想，校方請專家來診斷，發現老樹的樹穴太小，旁有水泥圍住，不利老樹生長，建議拆掉水泥，讓老樹根部有更大的生長空間。

民生國小校長洪榮炎說，為了讓鳳凰老樹長命百歲，拆除根部的水泥，改為沙坑，讓老樹擁有大面積的呼吸空間，教室一樓走廊就有水管溜滑梯可以通到沙坑，兼具遊戲與防災避難雙重功能。

洪榮炎說，為了改造鳳凰樹下的遊戲場，還發出問卷聽聽小朋友的心聲，發現小朋友最愛沙坑與溜滑梯，因此，歷史悠久的大象溜滑梯在提高安全係數下，運用新造型主義藝術家蒙德里安的色塊概念來上妝，讓大象溜滑梯從灰撲撲變成繽紛多彩，更在縣府補助經費下，增設共融式遊具。

彰化縣長魏明谷說，民生國小「鳳凰樹下的遊樂天地」是彰化縣第一座落成啟用的創意遊戲場，兼具創意與安全；彰化市長邱建富說，希望彰化市的公園也能改為安全又有創意的兒童遊戲設施。

彰化縣政府去年與今年共編列2219萬元來改造校園遊戲場，兼具創意與安全，讓社區與學生都能共同使用。