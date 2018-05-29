醫訊》苗栗衛生所劇團 「灣美眉」衛教好吸睛

「灣美眉劇團」以生動的歌舞劇結合衛教觀念，讓觀眾留下深刻印象。（記者鄭名翔翻攝）

2018-05-29 17:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為跳脫傳統枯燥的衛教宣導，使宣導更具成效，苗栗縣三灣鄉衛生所別出心裁，成立「灣美眉劇團」，由三灣衛生所主任黃美齡領軍，率領保健志工、社區長輩等，從編劇、道具製作、排演一手包辦，將生硬的衛教觀念融入活潑生動的歌舞劇內，不但成為全縣唯一擁有專屬劇團的衛生所，也成為縣內衛教宣導的主力部隊。

灣美眉劇團已成立13年，目前成員共15人，都是鄉內的保健志工及社區長輩所組成。黃美齡表示，一開始只是抱著玩玩看的心態，想讓民眾接觸衛教宣講時有耳目一新的感覺，進而吸收更多衛教知識，因此突發奇想成立劇團，以話劇、歌舞劇的方式將各式健康主題融入其中。

黃美齡以自身專業知識編寫劇本，並與其他團員集思廣益，利用下班時段彩排練習，力求表演能生動逗趣，達到寓教於樂的效果。「大家都樂在其中，站在台上也很有成就感。」黃美齡說，雖然資源有限，但大家發揮創意自行DIY，準備各式道具及服裝，每次出場都立刻抓住觀眾目光。

由於灣美眉劇團衛教宣講效果卓著，也經常受邀至其他鄉鎮市表演，宣講主題從預防登革熱、愛滋病、流感到戒菸反毒等，近來更將話劇表演「升級」成歌舞劇，成為苗栗縣內最吸睛的衛教宣導部隊。