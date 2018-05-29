荔枝椿象災情擴及後山 花蓮也淪陷了...

荔枝椿象原棲息在東南亞、華南部等熱帶地區，多以荔枝、龍眼等無患子科植物的嫩芽、花朵汁液為食，會導致作物枯萎、無法結果，近年大量入侵造成中南部果農損失慘重。（資料照）

2018-05-29 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕荔枝椿象疫情持續擴大，不但已經在中南部造成損失慘重，也北侵桃園，過去無此蟲害的花蓮也淪陷，上週相繼在吉安鄉及新城鄉發現蟲影，花蓮農改場提醒農民勿徒手捕捉，樁象分泌的毒汁會引起皮膚灼傷潰爛。

綜合媒體報導，行政院農業委員會花蓮區農業改良場作物環境課助理研究員呂柏寬表示，上週首度在花蓮發現荔枝椿象的蹤影，吉安鄉、新城鄉都已淪陷，所幸目前害蟲數量不多，僅以農友家中栽種的果樹為主，當局正密切關注中。

荔枝椿象原棲息在東南亞、華南等熱帶地區，多以荔枝、龍眼等無患子科植物的嫩芽、花朵汁液為食，會導致作物枯萎、無法結果，近年大量入侵造成中南部果農損失慘重。

荔枝椿象一般不會主動攻擊人類，但被驚擾時會噴出具腐蝕性的毒液，醫師警告，荔枝椿象噴出的毒液會引發接觸性皮膚炎，輕則造成皮膚灼熱、嚴重會紅腫潰爛，接觸到眼睛會造成發炎、甚至失明，民眾若不慎碰觸，要先用大量清水沖洗，再視情形儘速就醫。