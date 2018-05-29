中市推動公共藝術8年 石岡、外埔區仍掛零

公有建築物依規定必須設置公共藝術，圖為台中市議會廣場的公共藝術。（記者張菁雅攝）

2018-05-29 17:15

〔記者張菁雅／台中報導〕「台中市推動公共藝術自治條例」在2011年實施，市議員楊典忠今日質詢時指出，推動8年來，市府共列管344件公共藝術，其中以西屯區50件最多，石岡區與外埔區雙雙掛零，凸顯城鄉差距；另外，受限於法令，公民營單位捐贈的公共藝術品無法納管，建議市府檢討自治條例，擴大列管現有公共藝術作品，並改善公共藝術設置不均與管理維護不佳的問題

楊典忠指出，公共藝術是城市文化的一環，目前全市共列管344座公共藝術，其中以西屯區50件最多、北屯區28件居次、南屯區27件第三；有民眾說，公共藝術也是房價的指標，從公共藝術集中情形來看，似乎有點道理。另外，原台中市8個行政區公共藝術品合計185件，佔全市的53％，其餘有16個行政區是個位數，石岡、外埔更是掛零。

楊典忠也說，根據「文化藝術獎勵條例」規定，公有建築物應設置公共藝術，且其價值不得少於該建築物造價1％；另「台中市推動公共藝術設置自治條例」規定，政府公共工程、建築物或BOT案的工程才可以設置公共藝術，因此，民間捐贈的「法國鬥牛犬」裝置藝術、網路電玩「魔獸爭霸」中的「巫妖王阿薩斯」人像、藝術家朱魯清的「羔羊跪乳」作品都無法列管，自治條例限縮列管對象，辜負設置公共藝術的美意。

文化局長王志誠表示，自治條例規範的公共藝術作品主要針對公部門，而私人建築設置的公共藝術同樣可以營造城市的景觀與風景，並不相違悖。在公有的部分，市府一定做好普查、輔導及管理工作，發現公共藝術出現損害，將要求興辦維護機關妥為維護。

王志誠也說，由於公共藝術是隨著工程產生，石岡、外埔近年沒有較大的公共工程，所以目前並無設置公共藝術作品，而大安區的公共藝術正在審議中，外埔區今、明年也會有公共藝術。