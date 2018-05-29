稽查員出包後...男子至屏東縣環保局「招魂」

2018-05-29 16:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣環保局本月（5月）下旬爆發稽查員讓檢舉人身份曝光事件，引起去年遭稽查員「嗆聲」的內埔鄉民蕭千霖氣憤，今天（29日）跑到屏東縣環保局「招魂」。

蕭千霖表示，去年8月，環保局稽查員駕駛一部小客車，在他家附近的香蕉園晃了約3小時，鄉下地方守望相助，他擔心是小偷，跑去問對方來這裡做什麼，結果遭到無理對待，還說要打他的小孩。

最近屏縣傳出蘇姓鄉民檢舉鹽埔鄉一間堆肥廠涉嫌排廢水，結果稽查員讓業者直接跟檢舉人碰面解釋，引起各界嘩然；蕭千霖獲悉此事，勾起去年回憶，認為稽查員「拿雞毛當令箭」、態度不佳，不是單一事件。

今天上午9時許，他掛著寫有「你好大，我好怕」、「找百姓單挑」的牌子，還穿上「苦海無涯，回頭是岸」的背心，敲著鈴鐺，在環保局一樓走來走去「招魂」，他說，要把真正的「稽查魂」招回來。

環保局稽查科長伍展沛表示，去年8月稽查員大熱天到當地埋伏守候，處理環保檢舉案，期間可能與附近住家溝通產生誤會，但無論如何，稽查人員有回嘴就是不對，當時已有向當事人道歉。

今天下午屏縣環保局長魯台營帶科長、稽查員，到蕭家再度致歉；蕭千霖事後表示，仍要呼籲環保局提高稽查員素質，不要讓稽查員變成「豬隊友」，影響百姓生活與稽查成效。