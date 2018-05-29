每天揹阿嬤上下樓 尤沁智獲全國慈孝家庭楷模

尤沁智當阿嬤的雙腳，獲全國慈孝家庭楷模表揚。（記者邱芷柔攝）

2018-05-29 17:05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東萬巒國中2年級學生尤沁智，是今年屏東縣國中組唯一得全國慈孝家庭楷模的學生，來自單親家庭的尤沁智為了分擔媽媽負擔，一肩扛起照顧家庭的責任，不僅料理晚餐、輔導弟妹功課，更成為患有小兒麻痺阿嬤的雙腳，每天揹著阿嬤上下樓，祖孫感情融洽羨煞旁人，萬巒鄉公所今天前往尤沁智家貼紅榜祝賀，阿嬤沈月笑開心直讚，這個孫子「沒有白疼！」

沈月笑說，她從小就患有小兒麻痺，儘管雙腳不方便，但當時雙手相當有力氣，她以手代腳行動，照顧剛出生的孫子，後來還坐著輪椅，用背巾綁住尤沁智，煮飯熬粥給孫子吃，近年雙手逐漸僵硬無力，沁智成了她的雙腳，揹著她上下樓，每天晚上還會對她撒嬌、幫她按摩，雖然經濟不寬裕，但孫子的孝心讓她心裡特別滿足。

尤沁智的媽媽邱麗芳說，她在沁智小學五年級時離婚，記得有一次工作回家，她吃到兒子煮的飯，感動得想掉眼淚，尤沁智就像一家之主，家裡大小事都不用她操心，回到家後煮飯、打掃，幫忙照顧阿嬤，並指導弟弟妹妹功課，孩子的貼心、懂事讓她特別感動。

尤沁智說，媽媽工作忙，辛苦拉拔他長大的阿嬤行動力也大不如前，因為是家裡的一份子，所以希望可以分擔家裡的負擔，他還沒辦法賺錢，所以只能幫忙家事，可以得到這個獎，要特別感謝學校的推薦。

萬巒國中校長長李瑜珍表示，沁智曾獲得縣運跳高、短跑競賽獎牌，功課也是全校A+的學生，雖然成長過程不像成績如此順遂，但這個家因為有堅毅的阿嬤與勇敢樂觀的媽媽，而有了懂事孝順的孩子，獲得全國楷模實至名歸，也讓人看到家庭教育與學校教育的可貴及重要性。

教育部上週舉辦全國慈孝家庭楷模表揚典禮，全國有58名慈孝家庭楷模獲表揚，其中國小組25名、國中組15名、高中職組12名、大專校院組6名，每名可獲得獎學金1萬元並有獎狀及獎座。