【可口片】小鮮肉上菜 金獎主廚馬才淯菜市場展廚藝

2018-05-29 18:17

〔記者簡亭宇／台北報導〕在連續兩屆「天下第一攤」比賽中分別以滷肉飯和杏仁豆腐獲得金獎與人氣獎的馬師原創料理，是以主廚馬才淯和合作夥伴陳宥嘉和黃啟睿等人，共同贏得的榮譽，為了一嚐得獎廚師的料理，每到用餐時間攤子前就排滿了人潮，熱門的程度不輸知名餐廳的人氣。

但馬才淯不恃寵而驕，將成績歸功給團隊，與啟發他的父親，馬才淯說：「爸爸以前也是廚師，從小看著他做菜的背影，學到的是認真對待食材的精神，食物沒有貴賤之分，將尋常食材料理成美味餐點才是一位廚師的核心價值。」

所以儘管馬師原創料理只是市場內的其中一個小攤位，仍堅持以無菜單形式，每日提供12項新鮮現炒的餐點，盡量不每天重複，讓客人每天來吃都吃不膩，餐點類型也從一般小炒到宴客菜都有，以小吃價供應餐廳等級的美味。

馬才淯延續父親傳承的廚師精神，卻在遵循父輩口味外，他還極力講求創新，與夥伴們在下班時間研發各種新的菜色，例如在餐點中融合陳宥嘉擅長的川菜與黃啟睿孰悉的台菜，成就一道道受市場婆媽喜愛的料理。

現場的熟客也誇讚說道：「現在年輕人願意留在傳統市場工作已不容易，還能做得那麼好非常值得鼓勵！很怕這些年輕人不會算，把本錢都虧了，我就吃不到這些菜了。」可以見得馬才淯除了料理獲得客人認同之外，也讓他堅持的廚師精神留在熟客的心中。